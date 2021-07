Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - EZB-Ratssitzung (Donnerstag): Diese Ratssitzung wird die erste sein, bei der die neue geldpolitische Strategie der EZB zum Tragen kommt, so die Analysten der DekaBank.Euroland - Einkaufsmanagerindices (Freitag): Die europäische Wirtschaft atme auf, nachdem im zweiten Quartal zahlreiche Lockdown-Maßnamen gelockert worden seien. Die Einkaufsmanagerindices für Euroland würden zum Auftakt des dritten Quartals einen starken Eindruck hinterlassen. Für den Teilindex der Industrie werde die Luft allerdings dünn. Das Allzeithoch aus dem Vormonat werde im Juli schwer zu übertreffen sein, da Lieferkettenprobleme und Materialengpässe in den Vordergrund treten würden. Bei den Dienstleistern überwiege noch die Freude über die Lockerungsmaßnahmen. Allerdings habe der Teilindex für die Dienstleister seit Mai bereits einen deutlichen Anstieg verzeichnet und habe im Juni den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht.Welt - Industrieproduktion und Handel (Freitag): Der CPB-Welthandelsmonitor beinhalte die offiziellen Berechnungen der globalen Industrieproduktion und des Welhandels. Es würden nun die Berechnungen für Mai veröffentlicht. Bereits Ende des vergangenen Jahres seien die Vorkrisenniveaus erreicht worden. Inwischen stelle sich die Frage, wann die Dynamik nachlasse. Unmittelbar vor der Corona-Krise habe der damalige Handelskonflikt der USA mit mehreren Ländern belastet. Dieser Konflikt werde nun unter der neuen US-Regierung mit anderen Mitteln ausgefochten - Zölle würden in den Hintergrund treten. Unterstelle man das durchschnittliche Wachstum der Jahre 2016 bis 2018 (2,8% pro Jahr) und schreibe hiermit das Produktionsniveau fort, dann liege das aktuelle Niveau noch drei Prozentpunkte zu tief. Der Aufholprozess könnte also möglicherweise noch mehrere Monate anhalten. (16.07.2021/ac/a/m)