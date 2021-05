Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ifo-Geschäftsklima (Dienstag): Es gibt weiterhin viel, das auf der Seele der Unternehmen lastet, so die Analysten der DekaBank.Welt: - Industrieproduktion und Handel (Dienstag): Bereits vor der Corona-Krise sei die Entwicklung sowohl der globalen Industrieproduktion als auch des Welthandels eher schwach gewesen. Die Corona-Krise habe dann für Mehrjahrestiefstände gesorgt. Die Tiefpunkte seien im April (Industrieproduktion) bzw. im Mai (Handel) erreicht worden. Es sei eine rasante Aufholjagd gefolgt und die Vorkrisenniveaus seien Ende des vergangenen Jahres übertroffen worden. Nach einem weiteren starken Januar sei im Februar eine Verschnaufphase gefolgt. Die globale Industrieproduktion sei sogar im Vormonatsvergleich gesunken. Ein witterungsbedingter Produktionsrückgang in den USA sowie erneute Lockdowns in Europa hätten belastet. Die vorliegenden Länderdaten würden andeuten, dass es im März wieder zu einem positiven Rückpralleffekt gekommen sein dürfte.USA - Private Konsumausgaben (Freitag): Die Daten zu den Einnahmen und Ausgaben der privaten US-Haushalte seien seit mehreren Monaten sowohl spannend als auch volatil. Im April dürften die Einnahmen extrem stark gegenüber dem Vormonat gesunken sein, denn Einmalzahlungen des Staates in Höhe von 4 Billionen US-Dollar seien weggefallen. Trotz dieses Wegfalls hätten sich die Konsumausgaben relativ gut halten können. Tagesdaten zum Konsum würden sogar auf einen leichten Anstieg schließen lassen. Interessant werde auch die Preisentwicklungen sein. Die bereits für April vorliegenden Konsumentenpreise würden auf einen sehr hohen monaltlichen Anstieg des Deflators schließen lassen. Die Jahresrate dürfte zudem aufgrund von Basiseffekten nach oben getrieben werden. Klammere man Lebensmittel und Energie aus, dann sei mit der höchsten Jahresteuerungsrate seit Juli 1992 zu rechnen. (21.05.2021/ac/a/m)