Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EZB-Ratssitzung - (Donnerstag): Auf der Pressekonferenz zu dieser EZB-Ratssitzung dürfte sich Präsidentin Lagarde zufrieden damit zeigen, dass die zuletzt beschleunigten Wertpapierkäufe des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) dazu beigetragen haben, einer Straffung der Finanzierungsbedingungen entgegenzuwirken, so die Analysten der DekaBank.Euroland - Einkaufsmanagerindices (Freitag): Die europäsiche Wirtschaft bleibe durch die Corona-Entwicklung belastet. Die dritte Infektionswelle habe nicht nur in Deutschland und Frankreich zu verschärften und teilweise neuen Lockdown-Maßnahmen geführt. Die Belastungen dadurch seien aber zwischen den Wirtschaftsbereichen in Euroland ungleich verteilt. Dies dürften auch die Einkaufsmanagerindices im April zum Ausdruck bringen. Die Industrie scheine immun gegen Covid-19 geworden zu sein und strotze nur so vor Kraft. Die Industriestärke gebe spürbare Wachstumsimpulse für die europäische Gesamtwirtschaft und verhindere einen Absturz. Die Dienstleister hingegen würden deutlich unter den Lockdown-Maßnahmen leiden.Welt - CPB-Welthandelsinkdikator (Freitag): Während Euroland unter der Last der Corona-Pandemie ächze, laufe die globale Konjunktur rund. Angetrieben von der Erholung in China und den USA nehme seit Juni 2020 der Welthandel ohne Unterbrechung zu. Daran werde sich auch im Februar nichts geändert haben. Wie stürmisch die Erholung sei, zeige sich an zwei Wegmarken: Schon im November letzten Jahres sei das Vorkrisenniveau wieder erreicht und nur einen Monat später der langjährige Trend wieder übertroffen worden. Die Schattenseite dieses globalen Nachfragesogs seien Lieferengpässe bei Rohstoffen, Stahl, Kunststoffen und Halbleitern sowie Transportengpässe. Diese würden zu spürbaren Behinderungen der industriellen Aktivität führen, in deren Folge die Auftragsbestände wachsen und die Lagerbestände schrumpfen würden. (16.04.2021/ac/a/m)