Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EZB - Wertpapierbestände des Eurosystems (Donnerstag): Die wieder zunehmenden konjunkturellen Abwärtsrisiken und die niedrigen Inflationsraten setzen die EZB unter Druck, so die Analysten der DekaBank.USA - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag): In den vergangenen Monaten habe es aus den USA eine Flut an positiven Überraschungen bei den Konjunkturindikatoren gegeben. Das Resultat dieser starken Daten sei ein extrem hohes Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr würden die Analysten der DekaBank einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 34,6% (ohne Annualisierung: 7,7%) erwarten. Gemessen an den offiziellen Daten, die im Jahr 1947 beginnen würden, wäre dies das mit Abstand stärkste Quartal. Inoffizielle Daten würden bis 1875 zurückreichen und hiernach würde das dritte Quartal den vierten Platz erreichen. Trotz dieses historisch hohen Wertes reiche der Anstieg bei Weitem nicht aus, um die Definition einer V-Erholung zu erfüllen. Hierfür wäre ein Anstieg um 63% im dritten Quartal notwendig gewesen.Deutschland - Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Nach dem Ende des Lockdowns sei es zu einer sehr dynamischen Erholung gekommen, die aber überwiegend in den Monaten Mai und Juni stattgefunden habe. Seither verliere die Erholung an Schwung. Dies sei ausreichend gewesen, um das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal gewaltig ansteigen zu lassen. Insbesondere der private Konsum sollte hierbei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das Abklingen des Erholungstempos seit dem Sommer und die zweite Corona-Welle in Europa mit den ersten Lockdowns würden die konjunkturelle Dynamik jedoch dramatisch abklingen lassen. Das werde sich schon jetzt in einer Abwärtsbewegung der Stimmungsindikatoren, wie dem ifo-Geschäftsklima und insbesondere den Geschäftserwartungen, bemerkbar machen. (23.10.2020/ac/a/m)