Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Bruttoinlandsprodukt (Montag): Die Wirtschaft Chinas hat sich nach dem Corona-bedingten Einbruch seit März kräftig erholt, so die Analysten der DekaBank.Euroland - Einkaufsmanagerindices (Freitag): Die europäische Wirtschaft dürfte im dritten Quartal eine spürbare Rückkehr auf den Wachstumspfad hingelegt haben. Die Erholung verliere allerdings an Fahrt. Denn Euroland leide erneut unter starken Anstiegen der Infektionszahlen. Damit einhergehend hätten auch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Europäischen Währungsunion wieder zugenommen. Dies würden auch die Einkaufsmanagerindices für den Oktober zum Ausdruck bringen. Allerdings bestehe eine erhebliche sektorale Heterogenität. Die Industrie habe sich zur Haltestange für die Konjunktur in Euroland entwickelt. Der Teilindex der Industrie habe im September ein kräftiges Erholungssignal gegeben, während der Teilindex der Dienstleister wieder auf Rezessionskurs sei.USA - Umfragen zur US-Wahl (Freitag): Wegen der Corona-Erkrankung des US-Präsidenten Donald Trump sei das zweite, für den 15. Oktober geplante TV-Duell gegen den Herausforderer Joe Biden ausgefallen. Stattdessen hötten Trump und Biden zu diesem Termin ihre jeweiligen Fragestunden mit den Wählern abgehalten. Am Termin des 22. Oktober würden beide Seiten aber festhalten, das werde das zweite und letzte TV-Duell zur US-Wahl vor dem Wahltermin am 3. November sein. Nach der hitzigen ersten TV-Debatte am 29. September habe Biden seinen Vorsprung in den Umfragen weiter ausbauen können. Das anstehende TV-Duell dürfte kaum etwas daran ändern. Dennoch bleibe der Wahlausgang unsicher. Die Analysten würden einen knappen Sieg von Joe Biden erwarten. Dabei bestehe das Risiko, dass Trump ein knappes Wahlergebnis anzweifeln werde. (16.10.2020/ac/a/m)