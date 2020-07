Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: ifo-Geschäftsklima (Montag): Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich in den vergangenen Monaten nach der Lockerung des Lockdowns wieder aufgehellt, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag): Es sei das erste Mal, dass das Statistische Bundesamt eine vorläufige Schnellschätzung des Bruttoinlandsprodukts veröffentlicht. Damit passe sich Deutschland dem Rhythmus des europäischen Statistikamts Eurostat an. Es sei aber auch das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte, dass das Bruttoinlandsprodukt um mehr als 10% im Vorquartalsvergleich zurückgegangen sei. Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Schockstarre habe nicht nur die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im zweiten Quartal im In- und Ausland zum Kollabieren gebracht, sondern habe auch die Angebotsseite - die gesamtwirtschaftliche Produktion - aufgrund von Lieferkettenproblemen einbrechen lassen. Die Corona-Folgen hätten schon im März, also zum Ende des ersten Quartals eingesetzt und Mitte April ihren Höhepunkt erreicht. Seither erhole sich deutsche Volkswirtschaft allmählich.Deutschland: Verbraucherpreise - HVPI (Donnerstag): Die Schnellschätzung für Juli werde zeigen, wie sich die Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland auf die Verbraucherpreise auswirke. Mit der umfassendsten Weitergabe der Steuersenkung würden die Analysten der DekaBank bei Energiegütern rechnen, gefolgt vom Lebensmitteleinzelhandel. Dieser gehe pragmatisch vor und verrechne den temporär niedrigeren Mehrwertsteuersatz einfach an der Ladenkasse. Wohnungsmieten und einige weitere Dienstleistungen seien von der Mehrwertsteuer ausgenommen. In anderen Bereichen der Kernrate dürfte sich die Senkung nur in geringem Umfang bemerkbar machen. Den Gesamteffekt auf die Verbraucherpreise würden die Analysten der DekaBank auf 0,7 Prozentpunkte beziffern. Aufgrund von Basiseffekten und gestiegenen Benzinpreisen gehe die Jahresrate des HVPI dennoch nur auf 0,6% zurück. (27.07.2020/ac/a/m)