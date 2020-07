Türkei: CBRT Leitzins (Donnerstag)



Die türkische Zentralbank dürfte am kommenden Donnerstag den Leitzins unverändert bei 8,25% lassen. Bereits im Juni habe die Zentralbank überraschend den Leitzins nicht weiter gesenkt. Begründet habe sie damals ihre Entscheidung u.a. mit dem wieder stärkeren Preisdruck. Denn die Inflationsrate sei im Juni von 11,4% auf 12,6% weiter angestiegen, sodass es von dieser Seite keinen Spielraum für Zinssenkungen gebe. Auch die türkische Lira (TRY) habe trotz aller Stabilisierungsversuche der Zentralbank zuletzt weiter abgewertet und handele aktuell bei 6,86 TRY/USD. Eine Straffung der Geldpolitik scheine indes unwahrscheinlich: Der wirtschaftliche Ausblick habe sich angesichts der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden einbrechenden Tourismuseinnahmen weiter eingetrübt. Zudem steige die Arbeitslosenquote rasant.



Euroland: Einkaufsmanagerindices (Freitag)



Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland sei zurzeit nicht eindeutig. Während die ifo-Geschäftserwartungen in die Höhe geschossen seien, habe die Lageeinschätzung nahe des Allzeittiefs verharrt. Gleichzeitig seien zuletzt die Einkaufsmanagerindices in Richtung der kritischen 50-Punkte-Marke gesziegen. Die Analysten der DekaBank würden im Juli eine Fortsetzung dieser Bewegung in abgeschwächtem Tempo erwarten. Bei all dem dürfe aber nicht übersehen werden, dass die erreichten Werte eine weiterhin schwache konjunkturelle Dynamik anzeigen würden. In Deutschland entspreche der Industrieindikator immer noch dem der Industrierezession vor Corona. Für eine Normalisierung seien aber eine deutlich höhere konjunkturelle Dynamik und entsprechend steigende Einkaufsmanagerindices erforderlich. (17.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: Konsumklima (Donnerstag): Gemessen an der Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes ist die Konsumwelt in Deutschland wieder in Ordnung, so die Analysten der DekaBank.Der Corona-Kollaps sei im Mai nicht nur ausgeglichen worden, sondern es sei sogar noch eine Schippe oben draufgelegt worden. Das sei aber vermutlich nur ein Nachholeffekt gewesen. Einschränkungen wie die Maskenpflicht und die Abstandsregeln wie auch die steigende Arbeitslosenquote und schwächere Lohnanstiege sollten sich auch in Zukunft dämpfend auf die Konsumlaune auswirken. Für das GfK-Konsumklima würden die Analysten der DekaBank im Juli den dritten Anstieg in Folge und damit die Bestätigung des grundsätzlichen Aufwärtstrends erwarten. Doch trotz der Verbesserungen dürfte die Konsumlaune recht verhalten bleiben.