Deutschland: Produktion im produzierenden Gewerbe (Dienstag)



Der April dürfte den Tiefpunkt der Corona-Rezession markiert haben. Nun stelle sich die Frage, wie schnell sich die Konjunktur erholen könne. Dabei könnte sich ein Muster wie in den USA herausbilden. Während sich der Einzelhandel zügig erhole, hinke die Industrie hinterher. Das liege unter anderem an den anhaltenden Corona-Belastungen in weiten Teilen der Welt, aber auch an der Komplexität der Liefer- und Produktionsprozesse. Einen Hinweis hierauf würden die Umsatzsteueranmeldungen der gewerblichen Wirtschaft geben, die im Mai nur sehr leicht hätten zulegen können. Für die Produktion im produzierenden Gewerbe würden die Analysten der DekaBank eine Belebung erwarten, die aber angesichts der Tiefe des Falls in den Vormonaten bescheiden ausfallen könnte.



China: Verbraucherpreise (Donnerstag)



Die Inflationsentwicklung in China sei in den vergangenen zwölf Monaten von der Schweinegrippe dominiert, die zu stark steigenden Fleischpreisen geführt habe. Mittlerweile sei die Jahresveränderungsrate für Schweinepreise von 135,2% im Februar auf 81,7% im Mai gesunken. Die Nahrungsmittelpreise dürften auch im Juni der wichtigste Treiber für die Inflationsrate gewesen sein. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Inflationsrate von 2,4% auf 2,8% gestiegen sei, da schwere Überschwemmungen im Süden Chinas zu einem Anstieg der Gemüsepreise geführt hätten und auch die Schweinepreise wieder gestiegen seien. Rechne man die Nahrungsmittel heraus, habe die Inflationsrate im Mai bei 0,4% gelegen, was ein Hinweis darauf sei, dass die Konsumnachfrage insgesamt eher verhalten sei. (03.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland: Sentix Konjunkturindikator (Montag): Die Stimmungsindikatoren steigen wieder, so die Analysten der DekaBank.Das treffe in besonderem Maße für die Umfragen bei Finanzmarktanalysten zu, die naturgemäß auch immer die positiven Marktentwicklungen mit im Blick hätten. Und es zeige sich - unabhängig von den Befragten -, dass bislang vor allem die Erwartungen zugelegt hätten, während die Lageeinschätzung sich bislang nur leicht verbessert habe. Der Juni könnte letzteres ändern. Die Analysten der DekaBank würden einen spürbaren Anstieg der Lagebeurteilung der Finanzmarktanalysten und - angesichts der schon hohen Werte - nur noch eine leichte Zunahme der Erwartungen erwarten. Das Sentix-Konjunktur­klima lege damit im Juli seinen dritten Anstieg in Folge hin und schwenke auf einen Aufwärtstrend ein.