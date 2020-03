Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Wie hart wurde bislang die US-Wirtschaft von der Corona-Krise getroffen? In dieser Woche werden mehrere Stimmungsindikatoren von Unternehmen darüber etwas Aufschluss geben, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die Konjunktur in Euroland sei dabei gewesen, sich von den Industrieproblemen langsam zu erholen. So hätten die Einkaufsmanagerindices im Januar und Februar positiv überraschen können. Dies sei nun Makulatur. Die Coronavorus-Krise habe mittlerweile die europäische Wirtschaft fest im Griff. Ausgangssperren, Produktionsstopp nicht nur in der Autoindustrie und erhebliche Einschränkungen im Handel und im Luftverkehr dürften zu schweren Abstürzen bei den Einkaufsmanagerindices im März führen. Dies gelte nicht nur für den Teilindex der Industrie und sondern auch für den Teilindex der Dienstleister. Der bislang große Unterschied zwischen den zwei Teilindices werde sich in der Wirtschaftskrise einebnen.Donnerstag: Neben Stimmungsindikatoren (s.o.) dürften auch die wöchentlich erhoben Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigen, wie hart die US-Wirtschaft von der Coronavirus-Krise getroffen worden sei. Bereits in der Vorwoche habe es einen deutlichen Anstieg von 211 Tsd. auf 281 Tsd. Personen gegeben. Unter den stärksten wöchentlichen Anstiegen sei er auf Platz 13 gelandet. Mehrere Bundesstaaten würden auf den Internetseiten ihrer Arbeitsämter die zeitnahen Entwicklungen der Anträge veröffentlichen und diese würden den Schluss zulassen, dass es in der kommenden Woche landesweit einen weiteren, möglicherweise noch kräftigeren, Anstieg geben könnte. Die Analysten der DekaBank hätten hierzu zwar keine explizite Prognose, aber ein Wert von 350 bis 400 Tsd. Anträgen wäre aus ihrer Sicht nicht überraschend. Werte oberhalb von 460 Tsd. würden einen Rekordanstieg bedeuten. (20.03.2020/ac/a/m)