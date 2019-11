Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: "Handelskriege sind leicht zu gewinnen" - von dieser Einschätzung scheint sich der US-Präsident in den letzten Wochen stillschweigend verabschiedet zu haben, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Die FEd habe Ende Oktober eine dritte und vermutlich letzte Leitzinssenkung beschlossen. In der anschließenden Pressekonferenz sei FED-Chef Powell gefragt worden, welche Voraussetzungen für eine baldige Leitzinserhöhung erfüllt sein müssten. Seine Antwort sei eindeutig gewesen: mehr Inflation. Dies bedeute, die Inflationsrate (gemeint sei der Deflator der privaten Konsumausgaben) müsse über einen längeren Zeitraum oberhalb des Zielwertes notieren. Im Oktober dürften die US-Verbraucherpreise zwar relativ kräftig angestiegen sein. Hierfür seien aber vor allem die Energiepreise verantwortlich. In der engeren Abgrenzung würden die Analysten der DekaBank eine unveränderte Inflationsrate erwarten. Diese läge zwar mit 2,4% oberhalb des Zielwertes. Eine baldige Leitzinserhöhung lasse sich hieraus aber nicht ableiten.Donnerstag: Keine "technische Rezession"! Das dürfte das Fazit des dritten Quartals werden. In einem schwierigen Umfeld habe sich die deutsche Volkswirtschaft besser als erwartet geschlagen. Vor allem dem Konsum der privaten Haushalte und der öffentlichen Hand sei es zu verdanken, dass es nicht weiter bergab gegangen sei. Insbesondere der stabile Arbeitsmarkt und die Folgen der Tariflohnabschlüsse der Jahre 2018/19 hätten stabilisierend gewirkt. Der Außenbeitrag habe allenfalls in geringem Umfang gebremst. Die Investitionen in Ausrüstungen seien aufgrund der politischen Unsicherheit zurückgegangen, die Bauinvestitionen hätten stagniert. Alles in allem dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal stagniert haben und das sei in diesem Fall eine gute Nachricht. (08.11.2019/ac/a/m)