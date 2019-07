Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Auch wenn die USA und China wieder miteinander sprechen, will keine richtige Erleichterung aufkommen, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Im Vorfeld dieser EZB-Ratssitzung hätten Präsident Draghi und andere Mitglieder darauf hingewiesen, dass die Geldpolitik möglicherweise weiter gelockert werden müsse. Um dies zu unterstreichen, dürfte die EZB ihre Forward Guidance dahingehend anpassen, dass die Leitzinsen bis mindestens Mitte nächsten Jahres auf ihren derzeitigen oder niedrigeren Niveaus liegen würden. Darüber hinaus würden die Analysten der DekaBank von dieser Sitzung noch keine konkreten Entscheidungen erwarten. Stattdessen würden sie sich Hinweise darauf erhoffen, wie groß der geldpolitische Handlungsspielraum tatsächlich sei. Auf der Pressekonferenz dürfte über eine Anhebung der Obergrenzen für Wertpapierkäufe ebenso gesprochen werden wie über Maßnahmen zum Schutz des Bankensystems vor den Nebenwirkungen negativer Zinsen.Freitag: In den USA verlangsame sich das Wirtschaftswachstum auf ein Normalmaß. Für das erste Quartal seien noch starke 3,1% (annualisierte Quartalsveränderungsrate) mit bedeutenden Wachstumsbeiträgen der Netto-Exporte und des Lageraufbaus gemeldet worden. Dieser Schub fehle im zweiten Quartal. Auch die Unternehmensinvestitionen dürften sich weiter verlangsamt haben. Vom zuvor schwachen privaten Konsum würden die Analysten der DekaBank nun den größten Wachstumsbeitrag erwarten. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 1,7% im Vergleich zum Vorquartal zugenommen haben. Eine ähnliche Wachstumsdynamik dürfte auch in den kommenden Quartalen Bestand haben. Spürbare Dämpfer durch den Handelskonflikt mit China würden sich vorerst nur bei den Stimmungsindikatoren zeigen. Allerdings würden die Risiken einer temporären Wachstumsdelle durchaus zunehmen. (19.07.2019/ac/a/m)