Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Nachdem die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2018 ein Abrutschen in die Rezession nur knapp verhindern konnte, war der Jahresstart im ersten Quartal 2019 hingegen gelungen, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Nahezu kein von Bloomberg befragter Analyst erwarte bei diesem Zinsentscheid der FED eine Leitzinssenkung. Gleichwohl dürfte die Geduld der FOMC-Mitglieder ein rasches Ende finden, falls in den kommenden Wochen der Handelskonflikt mit China weiter eskalieren sollte. Um solch einer Entwicklung vorzugreifen, bedürfe es Änderungen im Statement zu diesem Zinsentscheid. Insbesondere die erhöhten globalen Risiken müssten genannt werden. Gleichwohl dürfte der Handelskonflikt selbst aus politischen Gründen nicht namentlich genannt werden. Auch die makroökonomischen Projektionen dürften Änderungen enthalten. Insbesondere die noch für das kommende Jahr in Aussicht gestellte Leitzinserhöhung dürfte nun wegfallen.Freitag: Die europäische Konjunktur habe ein gutes erstes Quartal 2019 hinter sich. Für das zweite Quartal sei aber mit einer Verlangsamung der Wachstumsdynamik zu rechnen. Darauf dürften auch die Einkaufsmanagerindices im Juni für Euroland hindeuten. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Industrie als auch für den Teilindex der Dienstleister. Dabei offenbare sich aber weiterhin eine Zweiteilung der Wirtschaft. Die Probleme lägen derzeit im eher exportabhängigen Industriebereich. Die Abschwächung des globalen Handels, die Brexit-Unsicherheit und der internationale Handelsstreit würden spürbar auf der Stimmung der Industrieunternehmen lasten. Bei den Dienstleister hingegen sei die Stimmung noch deutlich besser und halte den Gesamtindex oberhalb der 50-Punkte-Marke. (14.06.2019/ac/a/m)