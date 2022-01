Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

10,298 EUR +12,44% (05.01.2022, 11:00)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

10,39 USD -1,52% (04.01.2022, 21:59)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: MYNZ, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mainz Biomed-Aktie (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: MYNZ, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Mainz Biomed-Aktie könne am heutigen Mittwoch kräftig zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es gut neun Prozent nach oben auf 10,00 Euro. Grund für den Kurssprung sei die Nachricht, dass Mainz Biomed von Socpra Sciences Santé Et Humaines S.E.C. exklusive Rechte an neuartigen mRNA-Biomarkern erworben habe.Diese könnten zukünftig in ColoAlert, ein äußerst wirksamer und einfach zu verwendender Erkennungstest für Darmkrebs ("CRC") des Unternehmens, integriert werden. Jüngste Studienergebnisse hätten eine hohe Sensivität und Spezifität bei CRC gezeigt. Sollten diese statistischen Ergebnisse dupliziert werden, wenn die Biomarker in ColoAlert integriert würden, sei Mainz Biomed der Meinung, dass dies schlussendlich den CRC-Test des Unternehmens als den solidesten und genausten diagnostischen Screeningtest für Zuhause, der aktuell auf dem Markt erhältlich sei, positionieren werde. Er werde nicht nur kanzeröse Polypen mit einem hohen Genauigkeitsgrad erkennen, sondern berge ebenfalls das Potenzial CRC durch die Früherkennung präkanzeröser Adenome zu verhindern, so Mainz Biomed in einer Mitteilung. Es wäre dann der einzige Test am Markt, der Pre-Cancer-Zellen identifizieren könne - also bereits Alarm schlage, bevor der Krebs ausgebrochen sei."Das Sichern der exklusiven Rechte zur Lizenzierung dieser neuartigen Biomarkerfamilie ist ein fantastischer Meilenstein für das Unternehmen, da dies eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet, möglicherweise das technische Profil von ColoAlert zu verstärken und diesen Test so zu dem effektivsten CRC-Screeningtest für Zuhause zu machen, der je auf den Markt gebracht wurde", habe Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed kommentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie: