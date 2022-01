Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

23,65 EUR -0,63% (19.01.2022, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

26,69 USD +27,89% (18.01.2022, 22:00)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Mainz Biomed-Aktie habe in den vergangenen Tagen massiv Gas gegeben. Derzeit gönne sich der Titel nun aber eine Verschnaufpause. Auch die weiteren guten News vom heutigen Mittwoch hätten die Aktie nicht nachhaltig beflügeln können.Das Unternehmen habe heute gemeldet, dass es formell DCN Dx, einen führenden internationalen Entwickler von Pflegeort-Diagnostiken und Anbieter von umfassenden Produktentwicklungsdienstleistungen, unter Vertrag genommen habe. Ein wichtiger Bestandteil dieser Verpflichtung werde die Rolle von Emily Friedland, Vizepräsidentin für Klinische Forschung bei DCN Dx, sein, so Mainz Biomed in einer Mitteilung.Friedland werde die Vorbereitung und Initiierung der auf Europa zentrierten klinischen Studie von Mainz leiten. Mit dieser solle das Potenzial für die Integration eines Portfolios kürzlicher erworbener neuartiger mRNA-Biomarker im Darmkrebstest ColoAlert von Mainz Biomed geprüft werden.DER AKTIONÄR habe Mainz Biomed in Ausgabe 50/2021 zu einem Kurs von 7,59 Euro empfohlen. Inzwischen liege das Papier mehr als 200 Prozent in Front. Zuletzt habe DER AKTIONÄR zu ersten Teilgewinnmitnahmen geraten, da der Titel kurzfristig heiß gelaufen sei. Langfristig bleibt die Aktie aber aussichtsreich, so Marion Schlegel. Der US-Rivale Exact Sciences (ISIN: US30063P1057, WKN: 590273), der bereits einen Darmkrebstest am Markt habe, werde derzeit mit gut dem 40-fachen von Mainz Biomed bewertet. Hier sei aber ganz klar Geduld gefragt. Die Aktie bleibe sehr spekulativ. (Analyse vom 19.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link