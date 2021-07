Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (20.07.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Trotz pandemie-bedingten Einschränkungen habe die MagForce AG in 2020 weitere Fortschritte bei der Kommerzialisierung der eigenen Technologie gemacht. Für die bereits zugelassene Behandlung bösartiger Gehirntumore in Europa habe die Gesellschaft vor Beginn der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg der Behandlungszahlen erreicht, welcher jedoch im Jahresverlauf nicht habe fortgesetzt werden können. Nichtsdestotrotz seien die kommerziellen Behandlungen auf einen neuen Rekordwert von 0,53 Mio. Euro (VJ: 0,09 Mio. Euro) angestiegen, hätten aber deutlich höher ausfallen können. Erwartungsgemäß habe die Gesellschaft, bereinigt um sonstige betriebliche Erträge, weiterhin ein negatives EBIT in Höhe von -6,96 Mio. Euro (VJ: -6,20 Mio. Euro) ausgewiesen.In dieser Entwicklung finde sich auch die Fortsetzung der Roll-Out-Strategie wieder. So seien in 2020i n der Paracelsus-Klinik in Zwickau und am Hufeland Klinikum in Mühlhausen zwei NanoActivator-Geräte neu in Betrieb genommen worden. Bei der geplanten Installation in den besonders von Covid-19 betroffenen Ländern Spanien und Italien sei es zu pandemiebedingten Verzögerungen gekommen. Noch in 2021 solle aber in Spanien ein Behandlungsstandort an einer Partnerklinik eröffnet werden. Zudem befinde sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Verhandlungen mit möglichen Partnern in Österreich, Deutschland und Italien, sodass ab 2022 an acht Standorten in Europa Glioblastom-Behandlungen durchgeführt werden könnten.Die MagForce AG habe auch bei der Zulassung der Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA weitere Fortschritte erzielt. In 2020 sei die Studienphase 2a, auch mit einem gestrafften Studienprotokoll, erfolgreich gestartet und Anfang 2021 abgeschlossen worden. Bei den zehn in der Studienphase 2a einbezogenen Patienten seien im gestrafften Behandlungsverfahren nur die erwarteten minimalen Nebenwirkungen beobachtet und damit das bekannte sehr gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil bestätigt worden.Auf diesen Erfolg aufbauend würden derzeit Patienten für die finale Studienphase 2b rekrutiert, in der bis zu 100 Männer behandelt werden sollten. Die Studie werde an allen derzeit verfügbaren drei MagForce-Standorten in den USA durchgeführt, womit auch sichergestellt werde, dass die entsprechenden Behandlungszentren direkt nach der Zulassung betriebsbereit seien. Nach Unternehmensangaben werde mit dem Abschluss dieser finalen Studienphase noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 und damit mit dem Start der Kommerzialisierung ab Mitte 2022 gerechnet.In ihren Prognosen hätten die Analysten ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 einen sichtbaren Umsatz- und Ergebnisanstieg unterstellt. Sowohl ein Anstieg der kommerziellen Glioblastom-Behandlungen als auch der Beginn der Prostata-Behandlungen sei hier abgebildet. Ihren Schätzungen zur Folge sollte die Mag-Force AG gemäß ihren neuen Schätzungen damit in der Lage sein, den Break-Even auf allen operativen Ebenen zu erreichen.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein unverändertes Kursziel in Höhe von 11,00 Euro (bisher: 11,00 Euro) ermittelt. Einerseits ergebe der modelltechnische Roll-Over-Effekt eine Steigerung des Kursziels. Dem stehe jedoch eine Anhebung der gewogenen Kapitalkosten (WACC) entgegen, was sich auf das Modellergebnis insgesamt ausgleichend ausgewirkt habe.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 20.07.2021)