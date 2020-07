Börsenplätze MagForce-Aktie:



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (06.07.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) unter die Lupe.Der innovativen Krebstherapie von MagForce sei der große Marktdurchbruch bislang verwehrt geblieben. Dank einer wachsenden Zahl von Behandlungszentren und Fortschritten in der neuen Studie für den US-Markt könnte sich das in naher Zukunft aber ändern.Mit der NanoTherm-Therapie, in deren Rahmen Nanopartikel in einen Tumor eingebracht und mit dem selbst entwickelten NanoActivator magnetisch erhitzt würden, so dass die Tumorzellen bestenfalls vollständig absterben würden, könne (ggf. auch in Kombination mit anderen Methoden) eine Beseitigung des Turmors oder zumindest eine deutliche Verlängerung der Lebenszeit erreicht werden. Seit 2011 sei das Verfahren zur Behandlung von in der Regel schwer therapierbaren Glioblastomen zugelassen, allerdings gebe es für eine Behandlung in den bislang drei aufgebauten deutschen Therapiezentren nur eine Erstattung der Kosten auf Einzelfallantrag. Im einzigen ausländischen Zentrum in Polen würden die Patienten sogar selbst zahlen. Daher seien die Behandlungszahlen noch überschaubar und das Unternehmen habe im letzten Jahr bei einem Umsatz von lediglich 0,8 Mio. Euro noch einen Verlust von -8,7 Mio. Euro hinnehmen müssen.Doch inzwischen wachse die Zahl der Zentren (aktuell in Deutschland, danach voraussichtlich in Spanien) und die Zahl der behandelten Patienten könnte sich von in 2020 anvisierten 40 bis 55 im kommenden Jahr verdreifachen. Ein Beschleuniger wäre eine mögliche Kassenerstattung in Deutschland. Kurzfristig noch größeres kommerzielles Potenzial biete aber die Behandlung von Prostatakrebs in den USA. Zurzeit laufe in Übersee eine zweite Studie, von der sich das Unternehmen eine Bestätigung der bislang überzeugenden Resultate verspreche. Dann könnte im zweiten Quartal nächsten Jahres die Vermarktung anlaufen. Schon in 2021 wäre dann die Behandlung von 3 bis 4 Tsd. Patienten nicht unrealistisch, und auch eine Kassenerstattung scheine denkbar.In Summe sei MagForce derzeit spekulativ sehr interessant. Die Experten von "Der Anlegerbrief" erwägen den Einstieg und beobachten die MagForce-Aktie im Hinblick auf eine mögliche Bodenbildung. (Ausgabe 26 vom 04.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link