Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (12.03.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Kurz nach der ersehnten Unternehmensmeldung, wonach die MagForce AG die klinische Studie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA als Medizinprodukt absolvieren dürfe, habe der Aufsichtsrat Klemens Hallmann für insgesamt rund 70 TEUR Aktien der MagForce AG erworben. Bei der von der FDA erteilten Genehmigung handle es sich um eine Erlaubnis zur Durchführung einer klinischen Studie ("Investigational Device Exemption", IDE) für die Behandlung zur fokalen Tumorablation bei intermediärem Prostatakrebs. Vor allem die Tatsache, wonach die amerikanische Zulassungsbehörde die MagForce-Technologie damit als Medizinprodukt einstufe, sei als ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung zu sehen. Die Zulassung für Medizinprodukte sei im Gegensatz bei der Arzneimittelzulassung deutlich günstiger und mit einem erheblich geringeren Zeitaufwand zu erreichen.Im Rahmen der Registrierungsstudie sollten bis zu 120 männliche Patienten einbezogen werden. Aufgrund der vergleichsweise hohen Fallzahl in diesem Indikationsbereich (230.000 neue Prostataerkrankungen in den USA jährlich) dürfte die Gesellschaft schnell die notwendige Patientenzahl rekrutieren. Der Analyst rechne mit einem Abschluss der Behandlungsphase bis zum vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Nach der anschließenden Auswertungsphase dürfte die Zulassung durch die FDA im vierten Quartal 2019 erfolgen und damit rund ein Jahr später als bisher von ihm erwartet.Parallel dazu befinde sich die Gesellschaft weiterhin in der Roll-Out-Phase in Europa, für die Behandlung von Gehirntumoren (Glioblastom). Die in Europa bereits zugelassene MagForce-Technologie solle über die Erschließung weiterer Behandlungszentren insbesondere in Polen, Italien und Spanien näher an die Patienten gebracht werden. Mit den Mitteln aus den in 2017 erfolgten Finanzierungsmaßnahmen verfüge die Gesellschaft über eine ausreichende Finanzierungskraft zur Erschließung neuer Behandlungszentren in Europa und dazugehöriger Installation neuer NanoActivator®-Geräte.Ein weiterer wichtiger Aspekt der künftigen Unternehmensentwicklung sei die Erlangung der Kostenerstattung durch die Versicherungen, da derzeit die vergleichsweise kostspielige Behandlung noch privat getragen werde. Die MagForce AG habe diesbezüglich mit Dr. Lutz Helmke einen erfahrenen Manager aus der Medizintechnikbranche gewinnen können. Er solle als "Executive Vice President und Managing Director Europe" insbesondere die Kostenrückerstattung in Europa voranbringen. Seine Expertise in diesem Gebiet stamme insbesondere aus seinen langjährigen Managementpositionen, wo er für die Implementierung von Abrechnungssystemen und Kostenerstattungen zuständig gewesen sei.Zwar habe der Analyst für die kommenden drei Geschäftsjahre eine Prognosereduktion vorgenommen, dennoch sehe er das Zulassungsrisiko in den USA durch die erfolgte FDA Genehmigung zur Durchführung der klinischen Studie deutlich niedriger als zuvor. Um diesem Umstand gerecht zu werden, habe er eine Reduktion des Beta auf 1,77 (zuvor: 2,04) und damit des Diskontierungssatzes auf 9,76% (zuvor: 11,01%) vorgenommen. Dies habe seine Prognosereduktion bis 2020 überkompensiert.Der daraus resultierende faire Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2018 entspricht als Kursziel 15,80 EUR (bisher: 15,00 EUR) und Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 09.03.2018)