London (www.aktiencheck.de) - Die verschärften Restriktionen zur Eindämmung des Virus stellen einen weiteren Schlag für die wirtschaftliche Erholung Großbritanniens dar. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Anleger dank des Brexit-Deals in letzter Minute britische Assets positiver zu bewerten schienen, so Oliver Blackbourn, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.



Die Märkte hätten die früheren Äußerungen des Premierministers über mögliche zusätzliche Maßnahmen weitgehend abgetan, aber die Nachricht über bevorstehende Änderungen habe sich schnell bei britischen Anlagen bemerkbar gemacht. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen seien auf die Tiefststände von Anfang August zurückgefallen. Nachdem sie in den ersten Stunden des neuen Jahres stark angestiegen seien, habe die Rallye der britischen Mid-Cap-Aktien am Nachmittag wieder nachgelassen. Größere FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378)-Werte hätten besser abgeschnitten, da der übliche Auslandseffekt durch ein schwächeres Pfund internationalen Unternehmen Auftrieb gegeben habe. Selbst wenn das gelobte Land der Geimpften in Sicht sei, stehe Großbritannien mit einer der höchsten Infektionsraten unter den Industrienationen und einer anhaltenden Zunahme neuer Fälle vor einer besorgniserregenden Zeit im Kampf gegen eine hochinfektiöse Variante des COVID-19-Virus. (05.01.2021/ac/a/m)