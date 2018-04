Immobilien seien inzwischen zwar ebenfalls hoch bewertet. Sie könnten aber ihre relative Attraktivität trotz anziehender Renditen am Anleihemarkt halten.



Die ausgeprägte Sorglosigkeit der Aktienanleger in Kombination mit überzogenen Konjunkturerwartungen und hohen Bewertungen habe wie von den Analysten prognostiziert im ersten Quartal zu Kurskorrekturen an den Aktienmärkten geführt. Bei DAX und EURO STOXX 50 sind unsere Kursziele sogar schneller erreicht worden, so die Analysten der Helaba. US-Titel würden sich trotz der Korrektur noch immer am oberen Rand des langjährigen Bewertungsbandes bewegen, während deutsche Aktien wieder in den fairen Bereich zurückgekehrt seien. Auch angesichts der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem noch längst nicht beigelegten Handelskonflikt, sei vorerst noch Zurückhaltung geboten.



Unter realistischen Annahmen für das Gewinnwachstum ergebe sich für den DAX 2018 weiterhin eine Kursspanne von 10.500 bis 13.500 Punkten. Zum Jahresende würden die Analysten den DAX nach wie vor bei 12.300 Indexpunkten sehen.



Die Kombination aus hoher Bewertung klassischer Anlagealternativen und gestiegener politischer Unsicherheit würden Gold als Versicherungsmedium weiter aufleben lassen. Die niedrigen Realzinsen tragen, institutionelle Investoren zeigen wachsendes Interesse und auch die Markttechnik deutet auf einen neuen Aufwärtstrend hin, so die Analysten der Helaba. (Ausgabe vom 10.04.2018) (11.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zweifel und Unsicherheit sind Vokabeln, die Anleger 2017 aus ihrem aktiven Wortschatz gestrichen hatten, so die Analysten der Helaba.Es habe das Motto geherrscht: "Egal was geschieht, es passiert nichts." Diese damals von den Analysten als gefährlich eingestufte Sorglosigkeit sei nun verschwunden, was sich u.a. an einer gestiegenen Volatilität ablesen lasse. Geopolitik, Handelsstreit und aufkommende konjunkturelle Fragezeichen würden wie von den Analysten prognostiziert für eine wieder angemessenere Beachtung von Risiken sorgen. Die durch eine ultralockere Geldpolitik verursachte hohe Bewertung bei Aktien, Renten und Immobilien sei jedoch noch nicht bereinigt worden. Im Ergebnis seien damit die Anlageklassiker weiterhin ähnlich teuer.