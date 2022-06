Im Mai sei die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Agrarindustrie um 390.000 gestiegen. Erwartet worden sei nur ein Plus von 338.000. Dagegen sei die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,6% geblieben - Experten hätten mit einem Rückgang auf 3,5% gerechnet.



Während die US-Futures weit im Minus notieren würden, zeige sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Vortag zwar noch quasi unverändert. Der deutsche Leitindex habe jedoch am frühen Morgen zeitweise deutlich im Plus gelegen. Auch die erste positive Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten scheine nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Aktuell notiere der DAX auf Tagestief knapp unterhalb der wichtigen 14.500er-Marke. Das zeige einmal mehr: Gute Konjunkturdaten seien für die Börse derzeit eher Gift, da die Angst vor schnelleren Zinsanhebungen dadurch zunehme.



"Der Aktionär" rate, aktuell weiter dazu an der Seitenlinie zu bleiben. Im frühen Handel sei der DAX wieder einmal am massiven Widerstand bei 14.600 Punkten abgeprallt. Erst wenn dieser überwunden werde, biete sich eine neue Long-Position an. (03.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die wichtigen Arbeitsmarkt-Daten aus den USA würden am Freitagnachmittag ein gemischtes Bild liefern, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während die Zahl der Beschäftigten stärker als erwartet gestiegen sei, habe die Arbeitslosenquote höher als gedacht gelegen. Die Märkte würden trotz leichter Ausschläge in beide Richtungen unter dem Strich zunächst kaum reagieren.