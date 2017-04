Seitens der politischen Risiken stehe die Präsidentschaftswahl in Frankreich vor der Tür, wo gleich zwei aussichtsreiche Kandidaten zur Abstimmung stünden, die dem Austritt aus dem Euro das Wort reden würden. Freilich hätten die Ausgänge der Wahlen in den Niederlanden und im Saarland gezeigt, dass die Euro-Skepsis kein Selbstläufer für nicht etablierte Parteien sei. Mit Blick auf die aktuellen Umfragen in Frankreich könnte Marine Le Pen vom rechtsnationalistischen Front National zwar in die Stichwahl kommen, würde dann aber im finalen Rennen um die französische Präsidentschaft unterliegen.



Auch gegenüber dem US-Präsidenten Trump würden die Märkte in vielerlei Hinsicht moderater. Denn die Durchsetzung von Einwanderungsbeschränkungen, der Abschaffung von Obamacare, der Einführung von Strafzöllen oder einer Importsteuer sowie einer großen Steuerreform gehe nicht so rasch wie von der US-Regierung gewünscht - wenn sie denn überhaupt gelinge.



Vor diesem Hintergrund mögen sich die Märkte der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung zuwenden: Hier haben die Stimmungsindikatoren bis zuletzt sehr hohe Werte erreicht, so die Analysten der DekaBank. Damit würden sie signalisieren, dass sich global das Wachstum fortsetzen werde. Zwar würden die harten realwirtschaftlichen Produktionsdaten der Stimmung hinterherhinken, was aber die Unaufgeregtheit noch deutlicher unterstreiche. Moderates Wachstum mit sinkender Arbeitslosigkeit - das sei eine gute Basis für ordentliche Gewinnperspektiven bei den Unternehmen. Also könnten sich die Aktiennotierungen an den Börsen in den kommenden Monaten noch weiter erhöhen.



An den Rentenmärkten bleibe es bei der Perspektive ganz allmählich steigender Renditen. Die amerikanische Notenbank FED setze die Normalisierung ihrer Geldpolitik mit wenigen Zinserhöhungen pro Kalenderjahr fort. Die Europäische Zentralbank werde trotz gestiegener Inflationsraten erst gegen Ende 2018 ihr Wertpapierkaufprogramm beenden, bevor Zinsanhebungen auf der Agenda stünden. So sei der Plan für die Märkte, solange die Risiken (nur) im Hinterkopf ihr Unwesen treiben würden. (11.04.2017/ac/a/m)







