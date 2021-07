Der breite Aktienmarkt habe hingegen zugelegt. Die gute Nachricht sei, dass selbst wenn der Hochpunkt mancher Konjunkturindikatoren hinter uns liegen sollte, sich Aktien mittelfristig bei positivem Wirtschaftsumfeld weiter positiv entwickeln dürften. Jedoch würden die Analysten nach der starken ersten Jahreshälfte weiterhin einen holprigen Sommer und nur begrenztes Aufwärtspotenzial bis zum Jahresende erwarten. Hohe Bewertungen, Covid-19-Ängste, niedrige Handelsvolumina über den Sommer und hohe Aktienquoten der Anleger würden vorerst gegen deutlich steigende Märkte sprechen.



Die nächsten Wochen würden sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikro-Ebene aufschlussreich. Die EZB und die FED würden am 22. Juli und am 28. Juli auf ihren monatlichen Sitzungen über die zukünftige Geldpolitik entscheiden. Auf der Mikro-Ebene würden in den nächsten zwei Wochen mehr als 65% der S&P 500 und mehr als 55% der STOXX 600 Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) ihre Q2-Zahlen berichten. Für den S&P 500 erwarte der Markt ein Gewinnwachstum im Jahresvergleich von über 65% und für den STOXX 600 von über 105% - die Latte liege damit hoch.



Auch die Konjunkturdaten würden vor dem Hintergrund der Marktdiskussion über eine Wachstumsabschwächung spannend bleiben. Diesen Freitag stünden die vorläufigen Markit-Einkaufsmanagerindices (Juli) für die Eurozone, die USA und Großbritannien an. Zudem würden die Einzelhandelsumsätze (Juni) für Großbritannien veröffentlicht. In der Folgewoche würden der ifo-Index (Juli) sowie die Inflationsdaten (Juni) für die Eurozone und die vorläufigen Q2-BIP-Daten für mehrere Länder folgen. (Ausgabe vom 19.07.2021) (20.07.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Hochpunkt der Konjunktur-Wachstumsraten liegt hinter uns und Wachstumssorgen sind zurück, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.So scheine es zumindest, wenn man auf die jüngste Marktentwicklung schaue. Denn trotz massiv steigender Verbraucherpreise - vor allem in den USA - hätten sich zuletzt defensive und Wachstumstitel deutlich besser als Value-Aktien entwickeln können. Die Renditen auf sichere Staatsanleihen seien deutlich gefallen - bei zehnjährigen US-Staatsanleihen temporär sogar auf 1,25%.