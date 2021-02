Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MYT Netherlands Parent BV:



MYT Netherlands Parent BV. (ISIN: US55406W1036, WKN: A2QMNV, Ticker-Symbol: 0FV, NYSE Ticker-Symbol: MYTE) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft. Das Unternehmen fungiert über seine Tochtergesellschaft Mytheresa Group GmbH als E-Commerce-Plattform für Luxusmode-Konsumenten. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MYT Netherlands Parent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von MYT Netherlands Parent BV (ISIN: US55406W1036, WKN: A2QMNV, Ticker-Symbol: 0FV, NYSE Ticker-Symbol: MYTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MyTheresa habe dank der Corona-Beschränkungen und dem Trend zum Online-Shoppen einen Umsatz- und Ergebnissprung hingelegt. Zudem habe der Internet-Luxus-Modehändler "viele Neukunden hinzugewonnen", wie Unternehmensboss Michael Kliger am Donnerstag kommuniziert habe. Mehr als 100.000 Kunden hätten erstmals im zweiten Geschäftsquartal bei MyTheresa eingekauft. "Der Aktionär" blicke auf die Details und sage, ob die Aktie kaufenswert sei.Konkret seien die Umsätze von Oktober bis Dezember um ein Drittel auf 158,6 Millionen Euro geklettert, wie das in München ansässige Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Beim Betriebgewinn (EBITDA) habe ein Zuwachs um 71 Prozent auf 22,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.Die Zahl der aktiven Kunden sei auf Jahressicht um 28 Prozent auf 569.000 gestiegen. Das habe sich auch unterm Strich ausgezahlt: Der Quartalsgewinn sei von 6,3 auf 15,7 Millionen Euro gesprungen. Für das im Juni endende Geschäftsjahr 2020/21 strebe der Modehändler Umsätze zwischen 565 und 580 Millionen Euro (mindestens 26 Prozent Steigerung) an, während das EBITDA zwischen 27 und 36 Prozent auf bis zu 48 Millionen Euro zulegen solle.Als Haupttreiber des Unternehmenswachstums sehe Kliger ohnehin den langfristigen Trend zum Onlinegeschäft im Luxussegment. Auf Dauer werde sich der Markt, in dem MyTheresa unterwegs sei, verdreifachen, habe er betont.Die Zahlen seien ordentlich, und die Aktie habe langfristig sicherlich weiteres Potenzial."Der Aktionär" favorisiert in dem Online-Luxusmode-Sektor allerdings Fashionette, das mit einem 2021er KUV von 1,6 deutlich günstiger als MyTheresa (4,1) bewertet ist, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 25.02.2021)Mit Material von dpa-AFX