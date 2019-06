Xetra-Aktienkurs MVV Energie-Aktie:

25,10 EUR +1,21% (06.06.2019, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs MVV Energie-Aktie:

24,80 EUR -1,98% (06.06.2019, 13:29)



ISIN MVV Energie-Aktie:

DE000A0H52F5



WKN MVV Energie-Aktie:

A0H52F



Ticker-Symbol MVV Energie-Aktie:

MVV1



Kurzprofil MVV Energie AG:



Der börsennotierte MVV Energie-Konzern (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) gehört mit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro zu den führenden Energieunternehmen in Deutschland und beschäftigt rund 5.600 Mitarbeiter.



MVV Energie besetzt alle Stufen der Wertschöpfungskette - von der Energieerzeugung über den Energiehandel, die Energieverteilung über eigene Netze bis zum Vertrieb und zum Energiedienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus zählt die MVV Energie-Gruppe in Deutschland zu den führenden Betreibern von thermischen Abfallverwertungs- und Biomasseanlagen.



MVV Energie versorgt seine Kunden mit Strom, Wärme, Gas und sauberem Trinkwasser und bietet dabei sowohl Privatkunden als auch Industrie- und Gewerbekunden eine breite Palette an Ökostrom- und Biogasprodukten an. Parallel dazu entwickelt MVV Energie innovative Technologien, Produkte und Serviceleistungen und unterstützt seine Kunden dabei, Energie effizienter zu nutzen. (06.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - MVV Energie-Aktienanalysen von "AnlegerPlus News":Vor knapp vier Jahren stellten wir die MVV Energie AG (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) vor, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Die Aktie habe damals bei etwa 21,30 Euro notiert und das Kursziel der Experten habe 26,00 Euro gelautet. Dieses sei Anfang des Jahres zwischenzeitlich übertroffen worden und nach dem Dividendenabschlag stünden aktuell 24,80 Euro zu Buche.Die konsequente Ausrichtung des Unternehmens auf die Umsetzung der Energiewende zahle sich aus. Im letzten Geschäftsjahr (GJ-Ende: 30.9.) habe das Jahresergebnis zum vierten Mal in Folge gesteigert werden können. Die Umsatzerlöse von über 3,9 Mrd. Euro hätten wieder auf dem hohen Niveau der Vorjahre gelegen. Das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) habe um 2% auf 228 Mio. Euro gesteigert werden können, unter dem Strich habe MVV den bereinigten Jahresüberschuss nach Fremdanteilen mit 94 Mio. im Vergleich zum Vorjahr um eine Million Euro verbessert. Das erste Halbjahr 2018/19 sei vor allem wegen des außergewöhnlich milden Winters mit einem deutlich geringeren Wärmebedarf und einem schwächeren Windaufkommen gebremst verlaufen.Zudem hätten zwei Verkaufsprozesse im ersten Quartal des Vorjahres zu positiven Einmaleffekten geführt, die in diesem Geschäftsjahr nicht wiederholbar seien. Vor diesem Hintergrund habe das Adjusted EBIT der MVV zum 31.3.2019 bei 161 Mio. Euro gelegen, 28% unter dem Vorjahr. Der Umsatz sei um rund 10% auf 1,9 Mrd. Euro zurückgegangen, was zu einem großen Teil auch auf eine Änderung der Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) zurückzuführen sei. Für das gesamte Geschäftsjahr 2019 erwarte der Vorstand, dass sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis leicht unter Vorjahr liegen würden.Die Experten von "AnlegerPlus News" heben das mittelfristige Kursziel auf 30,00 Euro an, das Stopp-Loss-Limit sollte auf 20,00 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 6/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MVV Energie-Aktie: