Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (14.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die im DAX in den vergangenen vier Wochen mit am schwächsten performende Aktie des Triebwerksbauers MTU Aero Engines setze am Dienstag zu einer Aufholbewegung an. Nach zwei Hochstufungen lege der Wert zeitweise gut zwei Prozent zu. Gehe es nach den Analysten, habe die MTU-Aktie noch über 30 Prozent Potenzial.Zwei frische Kaufempfehlungen hätten die Papiere von MTU am Dienstag zeitweise an die DAX-Spitze gehievt. So sehe etwa Analystin Celine Fornaro von der UBS nach dem Kursrückgang der vergangenen Wochen nun einen guten Einstiegszeitpunkt, um von der Erholung des Wartungs- und Ersatzteilsegments im europäischen Luftfahrt-Sektor zu profitieren. Fornaro habe MTU von "neutral" auf "buy" hochgestuft und sehe ein Kursziel von 215 Euro.Auch die US-Bank J.P. Morgan habe MTU nach den jüngsten Kursverlusten heute von "neutral" auf "overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 240 auf 220 Euro gesenkt. Dennoch bleibe vom aktuellen Kursniveau aus betrachtet ein Kurspotenzial von rund 32 Prozent.Der zivile europäische Luftfahrtsektor dürfte 2022 abheben und ein gutes Umsatzwachstum vorlegen, so J.P. Morgan-Analyst David Perry in einer aktuellen Branchenstudie. Allerdings müssten die Unternehmen mit höheren Anlaufkosten, Lieferketten-Problemen und den Covid-19-Folgen kämpfen. Sein höheres Votum für die Aktie des Triebwerkbauers habe er mit der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Jahr 2021 begründet.Die beiden Analysten-Voten würden eine Kursstabilisierung bringen - mehr noch nicht. Nachdem sich im MTU-Chart Anfang September ein Verkaufssignal ergeben habe, indem der GD50 den GD200 von oben nach unten geschnitten habe ("Todeskreuz"), sei der Kurs bis Anfang Dezember weiter ab Richtung 160 Euro gesackt."Der Aktionär" rät: Anleger sollten vor einem Einstieg in MTU eine Bodenbildung abwarten. Noch sei die Situation ziemlich labil. Erst oberhalb von 175 Euro sähe das Chartbild wieder besser aus. (Analyse vom 14.12.2021)Mit Material von dpa-AFX