Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (02.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Was hoch steigt, kann tief fallen - AktienanalyseVon MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) gab es erneut schlechte Nachrichten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr seien - anders noch vor kurzem gedacht - endgültig nicht mehr zu halten, habe der Triebwerksbauer vergangene Woche mitgeteilt. Im Februar habe MTU für den Umsatz und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) jeweils hohe einstellige Zuwachsraten in Aussicht gestellt. Das sei nicht mehr realistisch, habe es nun geheißen. Was das konkret bedeute, hätten die Münchener offen gelassen. Angesichts der Dynamik der weltweiten Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 könne eine Präzisierung der Erwartungen erst später erfolgen, so das Unternehmen. Man werde aber operative und finanzielle Vorkehrungen treffen, um die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu minimieren.An der Börse habe das nur für wenig Beruhigung gesorgt. Denn auch hinter der Dividende stehe ein dickes Fragezeichen. Belastend habe zudem eine neue Studie von JPMorgan gewirkt. Darin gehe die Bank davon aus, dass der weltweite Flugverkehr 2020 noch stärker schrumpfen und die Krise noch länger anhalten dürfte als bislang angenommen. Die Bank habe daher die Gewinnerwartungen für die europäische Luftfahrtbranche für 2020 bis 2022 im Schnitt um jeweils zehn Prozent gekürzt. Das Urteil für die MTU-Aktie falle entsprechend aus: "underweight" mit Kursziel 93 Euro - das entspräche einem weiteren Abschlag von fast 24 Prozent auf den aktuellen Kurs. Und dabei hat der Titel seit Mitte Februar bereits mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:117,10 EUR -0,59% (02.04.2020, 12:35)