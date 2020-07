Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

151,30 EUR +4,17% (31.07.2020, 13:53)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

151,25 EUR +4,31% (31.07.2020, 14:07)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (31.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Erst am kommenden Montag wolle der Triebwerksbauer seine neuen Quartalszahlen vorstellen. Doch bereits am heutigen Freitag überrasche der DAX-Wert mit einer neuen Prognose. MTU Aero Engines strebe an, das Jahr mit einem positiven Free Cashflow abzuschließen. An der Börse sorge das für einen Kurssprung der MTU-Aktie.Das Unternehmen gehe zwar davon aus, dass die Einnahmen aus dem kommerziellen Serienproduktionsgeschäft und dem Ersatzteil-Geschäft organisch sinken würden. Jedoch dürfte der Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegen. Das Militärgeschäft und die Modernisierung der A320neo-Triebwerke von Pratt & Whitney dürften das Minus bei neuen Flugmotoren und im Ersatzteil-Geschäft etwas abfedern.Der Münchner Triebwerkshersteller erwarte für 2020 einen Umsatz von 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro. Das sei nur ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (EBIT-Marge) werde auf neun bis zehn Prozent sinken. 2019 seien es 16,4 Prozent gewesen.Im März habe das Unternehmen seine ursprüngliche Prognose aufgrund der Auswirkungen der Pandemie zurückgezogen. Das Unternehmen werde seine Halbjahresergebnisse für 2020 am 3. August veröffentlichen.Der Kurschart von MTU ähnele vor allem in der Corona-Krise in frappierender Weise dem von Airbus. MTU baue an den Triebwerken für den Airbus A320neo mit. Bei dieser meistgefragten Airbus-Modellfamilie solle es keine weiteren Produktionskürzungen geben, habe der Flugzeughersteller am Donnerstag mitgeteilt. Heute hätten die Airbus-Aktien jedoch leicht schwächer notiert.Im Zuge der Corona-Krise hätten die MTU-Aktien wie der gesamte Luftfahrt-Sektor besonders stark gelitten und zeitweise bis zu zwei Drittel ihres Börsenwertes verloren. Seit Mitte Juni würden sie überwiegend seitwärts zwischen 140 und 160 Euro tendieren.Kurz- und mittelfristig bleibe das Geschäft der Unternehmen der Luftfahrt-Branche Corona-bedingt mäßig. Langfristig sollte der positive Trend der Luftfahrt jedoch wieder Fahrt aufnehmen. "Der Aktionär" habe bereits Mitte März - etwas zu früh - mutigen Anlegern den DAX-Wert zum spekulativen Kauf von MTU-Aktien empfohlen. Das aktuelle Kursziel laute 200,00 Euro. Spätestens bei 125,00 Euro sollte eine Stopp-Loss-Order platziert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2020)