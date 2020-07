Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Wenn Unternehmen ankündigen würden, Personal zu entlassen, sorge das oft für Kursaufschläge an der Börse. Heute habe der Triebwerksbauer MTU Aero Engines mitgeteilt, dass weltweit zehn bis 15 Prozent der Jobs wegfallen sollten. Die MTU-Aktie habe aber nur kurz mit einem deutlichen Kursaufschlag reagiert. Am Nachmittag gehöre die MTU-Aktie neben Wirecard und Bayer zu den schwächsten DAX-Werten.Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die internationale Luftfahrt werde MTU bis Ende 2021 die Personalkapazität um mehr als 1.000 Jobs verringern, habe das Unternehmen am Montag erklärt. Der Personalabbau solle sich auf die deutschen und internationalen Standorte des Unternehmens verteilen.MTU mache wenig Hoffnung auf eine schnelle Genesung der Luftfahrt-Branche. "Es wird Jahre dauern, bis der Luftverkehr - und damit die Grundlage unserer Aktivitäten im Serien- und Instandhaltungsgeschäft - wieder das Niveau der Vorkrisen-Jahre erreichen wird", so MTU-Chef Reiner Winkler.MTU-Großkunde Airbus, der in der vergangenen Woche die Streichung von 15.000 Stellen angekündigt habe, rechne nicht vor 2025 mit einer "Normalisierung" der Nachfrage.MTU Aero habe die Belegschaft in den vergangenen Jahren angesichts des Booms in der Luftfahrt stark ausgebaut. Mit dem geplanten Abbau wäre der Personalstand von Ende 2018 wieder erreicht, habe ein Sprecher gesagt.MTU-Aktien hätten am Montag mit bescheidenen Kursgewinnen von 0,6 Prozent in sehr freundlichem Marktumfeld im DAX zu den magersten Titeln gehört.Die Aussicht auf die lange Durststrecke verleide vielen Anlegern den Appetit auf MTU. Noch. Denn der DAX-Konzern sei aufgrund der breiten Produktpalette weniger stark als etwa Fluggesellschaften und Flugzeug-Hersteller belastet. Langfristig sollte der positive Trend der Luftfahrt wieder Fahrt aufnehmen."Der Aktionär" habe bereits Mitte März - etwas zu früh - mutigen Anlegern den DAX-Wert zum spekulativen Kauf empfohlen. Aktuelles Kursziel laute 200 Euro. Spätestens bei 125 Euro sollte eine Stopp-Loss-Order platziert werden, so Martin Mrowka. (Analyse vom 06.07.2020)