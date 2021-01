Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

212,60 EUR +0,19% (05.01.2021, 11:57)



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (05.01.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Neuer Angriff nach wichtigem Abpraller - AktiennewsDie Aktie von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) kann sich am Dienstag nach einer tieferen Eröffnung bereits in den ersten Handelsminuten zurück in die Gewinnzone kämpfen, so die Experten von XTB.Nach dem Abpraller an der lokalen Unterstützung bei 210 Euro notiere der Kurs wieder über 213 Euro, sodass vorerst nichts gegen eine Trendwiederaufnahme spreche. Der 3-Perioden RSI habe bei der jüngsten Korrektur keinen überverkauften Marktzustand signalisiert, was jedoch im intakten Aufwärstrend auf ein starkes Bullenlager hindeuten könnte. Der Bereich um die 232,80 Euro, der von August bis November 2020 eine wichtige Rolle gespielt habe, und das 78,6% Retracement bei 248 Euro könnten als potenzielle Kursziele dienen.Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:213,20 EUR +0,80% (05.01.2021, 11:44)