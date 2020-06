Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (22.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Analysten seien nicht immer der gleichen Meinung. Nachdem Hauck & Aufhäuser das Kursziel für den Triebwerksbauer MTU in der vergangenen Woche von 240 auf 130 Euro rabiat gekürzt und eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen habe, sehe das Bankhaus Metzler mit einer neuen Analyse die absehbare MTU-Zukunft ganz anders. Allerdings stünden sie mit ihrer Meinung fast allein da.Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel für MTU von 160 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Schlimmste dürfte vorbei sein, nachdem die im Zuge der virusbedingten Abriegelungen die Grenzen wieder geöffnet und die Reisebeschränkungen wieder gelockert würden, habe Analyst Stephan Bauer in einer aktuellen Studie geschrieben. Wegen einer nun optimistischeren Annahme über eine Erholung des Flugverkehrs 2021 und darüber hinaus habe er seine Ergebnisschätzungen (bereinigtes EBIT) angehoben.Bei MTU sorge das solide und innerhalb der Triebwerkstechnik diversifizierte Geschäftsmodell für eine Grundstabilität. Boeing und Airbus würden bei MTU kaufen, auch Militär-Maschinen würden mit MTU-Triebwerken ausgestattet. Der DAX-Konzern sei aufgrund der breiten Produktpalette weniger stark als Fluggesellschaften und Flugzeughersteller belastet. Zudem würden Analysten davon ausgehen, dass der langfristig positive Trend der Luftfahrt weiterhin Bestand habe. Die Agentur Fitch habe heute zudem angedeutet, dass bei MTU eine Ratingabstufung wohl vermieden werden könne.Unter den 27 bei "Bloomberg" geführten Analysten würden derzeit allerdings nur vier an eine Erholung der Geschäfte und des Aktienkurses glauben. Wobei Metzler mit seinem aktuellen Kursziel an der Spitze liege. Der Durchschnitt der Zwölf-Monats-Kursziele der Analysten liege bei 132,54 Euro - also deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.Luftfahrt-Aktien allgemein und MTU speziell scheinen das Tal der Tränen hinter sich gelassen zu haben, die MTU-Aktie habe sich von den Tiefstständen unter 110 Euro lösen können. Ein Belebung der Flugzeug- und Reise-Branche hänge weiterhin vom Verlauf der Coronavirus-Pandemie ab."Der Aktionär" hatte bereits Mitte März - etwas zu früh - mutigen Anlegern den DAX-Wert zum spekulativen Kauf empfohlen, so Martin Mrowka. Das aktuelle Kursziel liege bei 200,00 Euro. Spätestens bei 125 Euro sollte eine Stopp-Loss-Order platziert werden. (Analyse vom 22.06.2020)