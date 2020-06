XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

168,80 EUR +0,21% (10.06.2020, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

169,40 EUR -0,59% (10.06.2020, 14:58)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (10.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Der Branchenverband IATA habe ein Update (09.06.) zur erwarteten Entwicklung der globalen Luftverkehrsindustrie veröffentlicht. Die Airline-Branche (wichtigste (mittelbare/unmittelbare) Kundenbranche von MTU) sei infolge der Covid-19-Pandemie finanziell schwer angeschlagen. Gemäß den IATA-Daten seien derzeit für 2020 rund 960 Flugzeug-Auslieferungen geplant, was 40% weniger als zum Jahresanfang sei. Diermeier gehe aber davon aus, dass sich die Situation ab 2021 verbessern werde. Seines Erachtens werde es überwiegend Auslieferungsverschiebungen, anstatt Auftragsstornierungen geben. Jedoch führe dies dann auch zu einer verzögerten Umsatz- und Ergebnisrealisierung.Generell bestehe bei den Fluggesellschaften aber nach wie vor ein hoher Bedarf an Flugzeugen mit effizienten Triebwerken. MTU sei aufgrund des Geschäftsmodells überproportional und zeitlich nach Meinung des Analysten sehr wahrscheinlich überdurchschnittlich lang (allgemeine Annahme: Flugverkehr erreiche erst 2023 wieder das Niveau von 2019; zum Vergleich globales BIP 2021e = 2019) von der Covid-19-Pandemie betroffen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die MTU Aero Engines-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab. Das Kursziel werde von 120 Euro auf 159 Euro erhöht. (Analyse vom 10.06.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: