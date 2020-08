Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

145,85 EUR +5,04% (04.08.2020, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

145,10 EUR +4,80% (04.08.2020, 14:57)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (04.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Am Montag habe der Triebwerks-Hersteller die Anleger mit mageren Quartalszahlen enttäuscht. Doch die MTU-Aktie habe sich gestern bereits von ihren Tagestiefen erholen können. Am Dienstag setze sich der Kursaufschwung fort. MTU erklimme die DAX-Spitze - wohl auch dank mehrerer Analystenstimmen.Die Aktionäre von MTU würden am Dienstag neuen Mut schöpfen. Nach optimistischer werdenden Analystenstimmen klettere der DAX-Wert zeitweise um über sechs Prozent auf 148 Euro. Am Vortag sei die Aktie zeitweise noch auf 130 Euro abgerutscht.In den Augen von Experte Frederik Bitter von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sollten die schlechten Nachrichten nun mehr oder weniger in den Kurs eingepreist sein. Im zweiten Halbjahr scheine sich vieles zu verbessern.So habe es am Dienstag neben der Hochstufung auf "hold" durch den Hauck-Experten Bitter auch eine Kaufempfehlung der HSBC-Experten gegolten. Analyst Richard Schramm habe das Kursziel auf 170 Euro erhöht und führe damit die bei Bloomberg geführte Riege der Analysten an. Das durchschnittliche Ziel der 27 Experten liege bei gut 143 Euro.Die US-Bank J.P. Morgan bleibe jedoch bei ihrem Votum "underweight". Der überraschend gute Ausblick bleibe für den Triebwerksbauer eine Herausforderung, habe Analyst David Perry in einer aktuellen Studie geschrieben. Er habe dabei auf die Erwartungen des Flugverkehrsverbands IATA und den schwachen US-Dollar verwiesen. Allerdings habe er seine Gewinnschätzung je Aktie (EPS) bis 2023 mit jährlich abnehmender Intensität erhöht. Sein Kursziel habe er von 107 auf 110 Euro nachgebessert.Es werde noch dauern, bis die Luftfahrt-Branche wieder richtig Fahrt aufnehme. Die Zwölf-Monats-Kursziele der Analysten würden sich deshalb in Grenzen halten. Im Schnitt würden die Experten nur das aktuelle Kursniveau erwarten."Der Aktionär" habe bereits Mitte März - etwas zu früh - mutigen Anlegern den DAX-Wert zum spekulativen Kauf von MTU-Aktien empfohlen. Langfristiges Kursziel laute 200,00 Euro. Spätestens bei 125 Euro sollten engagierte Investoren jedoch die Stopp-Loss-Reißleine ziehen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2020)