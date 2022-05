Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,64 EUR +4,79% (30.05.2022, 10:26)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,555 EUR (27.05.2022)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (30.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 sei bei der MS Industrie AG von deutlichen Erholungstendenzen geprägt gewesen, wenngleich die Geschäftsentwicklung noch unterhalb der Erwartungen gelegen habe. Die Gesamtjahresumsätze in Höhe von 164,67 Mio. Euro (VJ: 164,04 Mio. Euro) hätten dabei sowohl unterhalb der ursprünglichen (180 Mio. Euro) als auch der angepassten (170 Mio. Euro) Unternehmens-Guidance gelegen. Auch wenn optisch eine nur konstante Umsatzentwicklung erreicht worden sei, in den Vorjahresumsätzen sei die zum 31.12.2020 veräußerte Tochtergesellschaft EMGR mit Umsätzen in Höhe von 18,64 Mio. Euro enthalten gewesen. Bereinigt habe der MS-Konzern damit ein Umsatzwachstum in Höhe von 19,3% erreicht.Die unter den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung im Powertrain-Segment sei insbesondere auf eine Kürzung der Abrufzahlen durch den Hauptkunden Daimler im zweiten Halbjahr 2021 zurückzuführen, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten bspw. im Chipbereich bei anderen Lieferanten erfolgt sei. Im Ultraschall-Segment habe insbesondere im Sondermaschinen-Bau, aufgrund des aktuell laufenden Strukturwandels in der PKW-Industrie, noch eine verhaltene Nachfrage vorgelegen. Analog dazu habe der Serienmaschinenbau von pandemiebedingten Einschränkungen bei den Vertriebsaktivitäten gelitten.Trotz einer "nur" konstanten Umsatzentwicklung hätten das EBITDA auf 9,12 Mio. Euro (VJ: 4,25 Mio. Euro) und das EBIT auf -4,43 Mio. Euro (VJ: -9,18 Mio. Euro) jeweils deutlich zugelegt. Diese nachhaltige Rentabilitätsverbesserung hänge in erster Linie mit umgesetzten Einsparmaßnahmen (Standort Zittau geschlossen, höherer Automatisierungsgrad in Trossingen-Schura, höhere Auslastung der Produktionshalle etc.) zusammen.Gemäß Unternehmens-Guidance würden für das laufende Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rund 200 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung auf allen operativen Ergebnisebenen in Aussicht gestellt. In dieser Prognose seien weitere mögliche negative Effekte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder mit dem Ukraine-Krieg nicht enthalten. Grundsätzlich gehe das MS-Management dabei von einer Fortsetzung der Erholung aus. Im Powertrain-Segment stehe dies auch im Einklang mit der Erwartung des Großkunden Daimler-Trucks, der für dieses Jahr in Europa mit einem Anstieg der Absatzzahlen in Höhe von rund 10% bis etwa 24% rechne. Zusätzliche Umsätze sollten auch mit dem Anlaufen des TRATON-Auftrages generiert werden. Analog dazu sollten alle Unterbereiche des Ultraschall-Segments zum Umsatzanstieg beitragen.Als Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 2,50 Euro (bisher: 2,70 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei dabei ausschließlich eine Folge des höheren risikolosen Zinssatzes, was zu einem leichten Anstieg der gewichteten Kapitalkosten auf 8,86% (bisher: 8,73%) geführt habe.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 30.05.2022)