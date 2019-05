Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 habe die MS Industrie AG sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene neue Rekordwerte erreicht. Die im Vorfeld erwarteten Umsatzerlöse in Höhe von 270 Mio. EUR seien dabei mit einem Umsatzplus in Höhe von 12,8% auf 282,75 Mio. EUR (VJ: 250,62 Mio. EUR) deutlich übertroffen worden. Besonders starke Umsatzzuwächse habe das Powertrain-Segment beigesteuert, in dem die MS Industrie AG in erster Linie als Lieferant kompletter Ventiltrieb-Systeme für schwere Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen tätig sei. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung bei den LKW-Neuzulassungen habe die Gesellschaft sowohl in Europa (+12,1%) aber insbesondere in den USA (+23,4%) erhebliche Umsatzzuwächse erzielt.Auch im Ultrasonic-Segment, dem zweiten wichtigen Unternehmensbereich der MS Industrie Gruppe, sei ein dynamisches Wachstum in Höhe von 12,9% auf 60,48 Mio. EUR (VJ: 53,56 Mio. EUR) erreicht worden. Hier dürfte es sich dabei vornehmlich um Sondermaschinen-Umsätze handeln, wohingegen die in 2016 eingeführten Serienmaschinen zum künftigen Umsatzwachstum beitragen sollten.Das hohe Umsatzwachstum sei von einem überproportionalen EBIT-Anstieg in Höhe von 20,0% auf 10,76 Mio. EUR (VJ: 8,97 Mio. EUR) begleitet worden. Damit sei die vom Vorstand im Vorfeld erwartete deutliche Verbesserung des EBIT so eingetreten. Beim Nachsteuerergebnis sei jedoch nur eine marginale Verbesserung erreicht worden, was auf höhere Finanzaufwendungen sowie dem Wegfall von Steuererträgen, die sich noch im Vorjahr aufwandsmindernd ausgewirkt hätten, zurückzuführen sei.Mitte April 2019 habe die MS Industrie AG den Verkauf der US-amerikanischen Aktivitäten im Powertrain-Segment vollzogen. Die dort ansässige Tochtergesellschaft sei an die Gnutti Carlo-Gruppe veräußert worden, was als wichtiger Schritt für die geplante Risikominimierung zu verstehen sei. Der MS Industrie AG dürfte gemäß den Erkenntnissen der Analysten in den nächsten drei Geschäftsjahren ein Barkaufpreis in Höhe von 2736 Mio. EUR entrichtet werden. Darüber hinaus sei die dem MS-Konzern zugehörige Betriebsimmobilie in den USA langfristig an den Erwerber vermietet worden. Schließlich umfasse diese Transaktion einen langfristigen Liefervertrag für Lagerböcke und Achsen, mit einem jährlichen Volumen von ca. 10 Mio. USD.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 6,00 EUR je Aktie ermittelt und würden damit das bisherige Kursziel bestätigen. Zwar würden sie nun gegenüber ihrer bisherigen Researchstudie von einem niedrigeren EBIT in 2019 und 2020 ausgehen, der niedrigere risikolose Zinssatz und damit das niedrigere WACC würden diesen Effekt vollständig kompensieren.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.05.2019)