Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das historische Hoch im Verlauf des MSCI World bei 2.250 Punkten stammt vom Jahresbeginn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ende September sei diese Kursspitze nicht mehr erreicht worden. Stattdessen stehe mit 2.204 Punkten ein deutlich niedrigeres Hoch zu Buche. Darin würden sich die gegenwärtigen Probleme des Weltaktienbarometers, wie auch die Gefahr eines drohenden Doppeltopps widerspiegeln. In dieser Gemengelage sollten Anleger ihr Hauptaugenmerk auf die Kumulationszone bei gut 2.000 Punkten legen. Auf diesem Niveau falle ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Leveln (2.063/2.033 Punkte) mit den letzten Verlaufstiefs (2.040/2.026/2.010 Punkte) zusammen. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde eine obere Umkehr vervollständigen und ein weiteres Abschlagspotenzial von rund 200 Punkten aktivieren. Rein rechnerisch resultiere dieses Rückschlagspotential in einem kalkulatorischen Kursziel von rund 1.800 Punkten, welches bestens mit dem Verlaufshoch des Jahres 2015 harmoniert. Auch der trendfolgende MACD betone mit einem frischen Ausstiegssignal derzeit die Risiken. Per Saldo biete sich die beschriebene Schlüsselmarke bei 2.000 Punkten als strategische Absicherung an. (24.10.2018/ac/a/m)



