Börsenplätze MSCI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MSCI-Aktie:

547,40 EUR +1,03% (30.12.2021, 09:04)



NYSE-Aktienkurs MSCI-Aktie:

614,79 USD -0,03% (29.12.2021, 22:10)



ISIN MSCI-Aktie:

US55354G1004



WKN MSCI-Aktie:

A0M63R



Ticker-Symbol MSCI-Aktie:

3HM



NYSE Ticker-Symbol MSCI-Aktie:

MSCI



Kurzprofil MSCI Inc.:



MSCI (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE-Symbol: MSCI) ist ein in New York City ansässiger US-amerikanischer Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen vor allem für das Investment Banking anbietet. Dies umfasst neben internationalen Aktienindices auch Portfolio- und Risiko-Analysen als auch Research. (30.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MSCI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MSCI Inc. (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE-Symbol: MSCI) unter die Lupe.Seit einigen Jahren werde das Sparen mit Exchange-Traded-Funds (ETFs) immer beliebter. Gerade für Sparpläne würden sich die Produkte eignen. Und im laufenden Jahr könne sich die Performance des Flaggschiffs MSCI-World auch sehen lassen. Der hinter den Indices stehende gleichnamige Konzern MSCI habe aber nicht nur dieses Jahr deutlich besser als ein ETF performt.Rund 20 Prozent, die der MSCI-World-Index 2021 geschafft habe, seien nicht schlecht für Anleger, die sich nicht groß um ihre Finanzen kümmern möchten und daher auf passive Fonds setzen würden. Doch die Beschäftigung mit der Börse lohnt sich, denn viele wissen nicht, dass der Finanzkonzern MSCI selbst an der Börse notiert ist, so Fabian Strebin. Im laufenden Jahr habe die Aktie rund 38 Prozent Performance geliefert.Seit 2011 habe MSCI kumuliert um sagenhafte 1.765 Prozent zugelegt. Der MSCI-World-Index habe je nach Ausgestaltung insgesamt nur auf 220 Prozent gebracht. Das Geschäft mit Indices und Finanzdaten sei also hochlukrativ. MSCI habe die Gewinnmarge von 19,3 (2011) auf nun 35,5 Prozent ausbauen können. Die Umsätze seien ebenfalls kräftig gestiegen.MSCI habe sich dem Markttrend nicht entziehen können und habe seit November einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Dieser stehe nun bei 613,90 Dollar aber wieder kurz vor dem Bruch.Interessierte Anleger, die auf einen Dauerläufer an der Börse setzen wollen, können das nun zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link