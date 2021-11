Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im 1. Quartal 2021 gelang dem MSCI Emerging Markets mit 1.449 Punkten ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seither befinde sich das Schwellenländerbarometer in einer Korrekturphase. Charttechnisch verlaufe diese jedoch durchaus konstruktiv. So könne die beschriebene Atempause bisher als lehrbuchmäßiger Pullback an das 2011-Hoch bei gut 1.200 Punkten interpretiert werden. Gleichzeitig vollziehe sich das Durchatmen seit Februar in Form einer möglichen Korrekturflagge. Entsprechend würde eine "bullishe" Auflösung dieses Konsolidierungsmusters (obere Begrenzung akt. bei 1.312 Punkten) für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Mut mache in diesem Zusammenhang, dass der Kurseinbruch des Jahres 2020 letztlich eine "V-förmige" Umkehr darstelle. Das daraus resultierende Kursziel von 1.550 Punkten lasse perspektivisch den diskutierten Flaggenausbruch erwarten. Aus diesem Befreiungsschlag ergebe sich dann wiederum ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis sogar gut 1.600 Punkte. Der beschriebenen Flagge komme derzeit also eine absolut taktgebende Funktion zu. Um die Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es indes die Kombination aus dem Augusttief und dem o. g. 2011er-Hoch bei gut 1.200 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (15.11.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.