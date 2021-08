Tradegate-Aktienkurs MSCI-Aktie:

534,60 EUR +0,19% (26.08.2021, 11:26)



NYSE-Aktienkurs MSCI-Aktie:

627,91 USD +1,54% (25.08.2021, 22:10)



ISIN MSCI-Aktie:

US55354G1004



WKN MSCI-Aktie:

A0M63R



Ticker-Symbol MSCI-Aktie:

3HM



NYSE Ticker-Symbol MSCI-Aktie:

MSCI



Kurzprofil MSCI Inc.:



MSCI (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE-Symbol: MSCI) ist ein in New York City ansässiger US-amerikanischer Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen vor allem für das Investment Banking anbietet. Dies umfasst neben internationalen Aktienindices auch Portfolio- und Risiko-Analysen als auch Research. (26.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MSCI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MSCI Inc. (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE-Symbol: MSCI) unter die Lupe.Der US-Finanzkonzern gehöre seit Jahren zu den Profiteuren der Börsenhausse. Die Aktie des Indexanbieters laufe von einem Rekord zum nächsten und sei für Anleger stets eine sichere Bank gewesen. Nach Zahlen Ende Juli sei kürzlich die 950 Mio. USD schwere Übernahme von Real Capital Analytics (RCA) bekanntgegeben worden. Bezahlen könne das Management das leicht, denn vor dem Zukauf hätten 1,97 Mrd. USD Cash für Übernahmen bereit gelegen.MSCI wandele sich immer mehr zu einem Technologie- und Datenanbieter. Daher seien auch höhere Bewertungen mit KGVs um die 50 nicht zu teuer. Denn mit fortschreitender Digitalisierung würden die Möglichkeiten der Analyse und somit das Geschäftspotenzial immer mehr zunehmen.Anleger, die auf einen Dauerläufer an der Wall Street setzen möchten, könnten noch bei der MSCI-Aktie zugreifen. "Der Aktionär" empfehle einen Stopp bei 400 Euro zu setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze MSCI-Aktie: