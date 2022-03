Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (25.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) unter die Lupe.MOBOTIX habe Anfang März die zuvor bereits avisierte Anpassung seiner Mittelfristprognose veröffentlicht. Angesichts des in den vergangenen Quartalen hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgebliebenen operativen Aufschwungs sowohl im Hard- als auch Software-Bereich würden die neuen Ziele demnach deutlich unter den bisherigen Marken liegen.Zur Erinnerung: Auf Basis des im Geschäftsjahr 2018/19 veröffentlichten 5-Jahresplans habe der Konzern bis dato in 2022/23 einen Umsatz von 100 Mio. Euro bei einer EBIT- Marge von 12% (exkl. aktvierten Entwicklungskosten) erwartet. Als wesentliche Treiber habe der Vorstand dabei u.a. einen signifikanten Ausbau des Geschäfts mit margenstarken Software-Applikationen samt Implementierung wiederkehrender Erlösmodelle sowie eine intensivierte hard- und softwareseitige (Vertriebs-)Zusammenarbeit mit dem Ankeraktionär Konica Minolta identifiziert. Das attraktive Software-Geschäft sollte dabei auf ca. 20% des Konzernerlöses ansteigen (vs. 2018: < 1%). Im Zuge der globalen Geschäftseinbußen durch die Corona-Pandemie habe sich jedoch sowohl die Nachfrage nach den hochpreisigen Kamerasystemen von MOBOTIX als auch der Vertrieb neuer Software-Lösungen rund um die eigenentwickelte Kameraplattform "MOBOTIX 7" schleppender entwickelt als erhofft.Neuer 3-Jahresplan impliziere weiter zweistelliges jährliches Wachstum: Die aktualisierte Guidance ziele auf einen Umsatz von 90 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von rund 9% (inkl. aktivierten Entwicklungskosten; MONe: ca. 4,5-5,0 Mio. Euro p.a.) bis 2023/24, was einer Erlös-CAGR von ca. 11% entspreche. Dabei sollten etwa 76 Mio. Euro auf den Hardware-Bereich entfallen, wovon wiederum 14-15 Mio. Euro durch produktbezogene Erlöse über den globalen Vertrieb von Konica Minolta angestrebt würden (2020/21: 11 Mio. Euro). So erwarte der Vorstand bei einem abflachenden Pandemiegeschehen bspw. spürbare globale Nachholeffekte bei zahlreichen (Groß-)Kundengruppen (u.a. Hotels und Einkaufszentren), welche die neuen Zielmarken auch ohne weitere M&A-Aktivitäten ermöglichen sollten.Software-Erlöse weiterhin als zentraler Treiber: Der Anteil des Software-Segments solle in den nächsten drei Jahren auf ca. 14 Mio. Euro (Anteil: 15%; 2020/21: 2%) steigen und damit als wesentlicher Faktor für die avisierte Margenausweitung dienen. Die jüngst akquirierte Vaxtor Group solle hiervon bis dahin allein rund 4-5 Mio. Euro liefern. Zwar dürfte der sukzessive Aufbau der auf Software-Lösungen spezialisierten Vertriebsteams (v.a. in den USA) tatsächlich für zunehmende Erlösbeiträge aus diesem Geschäft sorgen. Allerdings halte der Analyst angesichts der niedrigen Ausgangsbasis, der zuletzt schleppenden Entwicklung sowie der momentan noch geringen Visibilität eine organische Steigerung der übrigen Software-Umsätze (exkl. Vaxtor) auf 10 Mio. Euro bis 2023/24 für eher ambitioniert, sodass er sich zunächst sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unter der Guidance positioniere und auch seine über den Betrachtungszeitraum hinausgehenden Schätzungen reduziere.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "halten" für die MOBOTIX-Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 4,80 Euro (zuvor: 5,60 Euro). (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link