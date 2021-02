Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (26.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die Montega AG habe gestern einen virtuellen Round Table mit MOBOTIX durchgeführt. Der Vorstand habe dabei einen souveränen Eindruck hinterlassen und habe interessante Einblicke zur aktuellen operativen Entwicklung gegeben.Lieferkette für Thermalsensoren weiterhin gesichert: Trotz der hohen Nachfrage nach Thermalkameras sehe das Unternehmen beiden Thermalsensoren derzeit keine Lieferengpässe. Schon vor Veröffentlichung der Übernahme von FLIR Systems (aktuell einziger Thermalsensorlieferant) durch Teledyne Technologies habe MOBOTIX sich um die Qualifikation eines weiteren Lieferanten bemüht, weshalb nach Erachten des Analysten auch in Zukunft keine Lieferschwierigkeiten zu befürchten seien.COVID-19-Lockdown zweischneidiges Schwert für MOBOTIX: Laut Vorstand sorge der anhaltende Lockdown derzeit vereinzelt für Umsatzverschiebungen, weil einige der Endkunden durch die Maßnahmen in ihrer operativen Tätigkeit eingeschränkt seien. Bislang hätten diese fehlenden Umsätze jedoch mit steigenden Erlösen aus dem Thermalkamerageschäft erfolgreich kompensiert werden können. Zusätzlich würden die Softwareanwendungen von MOBOTIX in vielen Bereichen dazu beitragen, dass beispielsweise Sicherheitsabstände berücksichtigt und die Maskenpflicht eingehalten würden, weshalb der Analyst gerade bei Wiedereröffnung der Geschäfte eine verstärkte Nachfrage nach MOBOTIX-Kamerasystemen antizipiere.Anorganisches Wachstum nicht ausgeschlossen: Zwar ziele der Vorstand darauf ab, die 5-Jahresziele (100 Mio. Euro Umsatz; EBIT-Marge 12%) allein durch organisches Wachstum zu erreichen, eine Übernahme sei jedoch nicht auszuschließen. Als Übernahmeziel würden insbesondere Unternehmen aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, die die Profitabilitätsschwelle bereits erreicht hätten, in Frage kommen. Damit könnte nach Erachten des Analysten die Wettbewerbsposition gegenüber reinen Hardwareherstellern weiter gestärkt werden.Der Round Table mit dem Vorstand habe die positive Sichtweise des Analysten auf die Equity Story von MOBOTIX bestätigt. Er gehe davon aus, dass vor allem in der zweiten Geschäftsjahreshälfte die Unternehmensstrategie auch in den Zahlen deutlich visibler werde. Insbesondere auf der Ergebnisseite sollte der steigende Anteil an Softwareerlösen dann spürbar werden.Bei einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro stuft Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, die MOBOTIX-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link