ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP AG:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (27.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) unter die Lupe.Mit einer überraschend starken Ergebnisentwicklung habe sich MLP nach Abschluss des zweiten Quartals zu Wort gemeldet. Insbesondere aufgrund von Steigerungen im Vermögensmanagement habe von April bis Juni ein EBIT von rd. 8 Mio. Euro erzielt werden können, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von -0,3 Mio. Euro angefallen sei. Auf Halbjahresbasis habe sich das EBIT dadurch auf rund 19 Mio. Euro summiert, ein stolzer Zuwachs von 56% gegenüber 2019. Und selbst ohne einen Einmalertrag in Q2 habe das Plus noch bei 28% gelegen. Allerdings spüre auch der Finanzdienstleister die Corona-Krise, etwa in Form eines starken Nachfragerückgangs bei Produkten der betrieblichen Altersvorsorge. Daher habe der Vorstand nur seine bisherige Jahresprognose bestätigt, die eine EBIT-Spanne von 34 bis 42 Mio. Euro vorsehe (Vj. 47,1 Mio. Euro), wobei nun das obere Ende dieser Spanne angepeilt werde.Da MLP - wenn auch mit leichten Kratzern - hoch profitabel durch die Krise kommen wird und mit einem KGV von 14 und 4% Dividendenrendite weiterhin sehr attraktiv bewertet ist, bleiben die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" investiert. (Ausgabe 29 vom 25.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:5,26 EUR -1,13% (27.05.2020, 13:26)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,28 EUR -0,38% (27.07.2020, 13:55)