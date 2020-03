ISIN MLP-Aktie:

Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (06.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Während die Gesamterlöse im vierten Quartal 2019 (untestiert) mit 221,4 (Vj.: 203,4; Analysten-Prognose: 218,3; Marktkonsens: 216,0) Mio. Euro und das EBIT mit 28,2 (Vj.: 23,5; Analysten-Prognose: 28,7; Marktkonsens: 28,7) Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, hätten das Konzernergebnis (21,7 (Vj.: 17,1; Analysten-Prognose: 20,6: Marktkonsens: 20,8) Mio. Euro) übertreffen können. Ausschlaggebend für die gute Entwicklung der Erlöse seien vor allem die Segmente Immobilienvermittlung (+70,9% y/y) und das Vermögensmanagement (+27,8% y/y) gewesen.Im Rahmen der Quartalszahlen habe MLP die Guidance bis 2022 bekannt gegeben. Ziel sei eine Erweiterung der Erlösbasis, was insbesondere durch die Ausweitung des Hochschul- und Immobiliengeschäfts erreicht werden solle. Im Zuge dessen solle das EBIT bis Ende 2022 auf 75 bis 85 Mio. Euro (2019: 47,1 Mio. Euro) ansteigen. Aus Sicht des Analysten seien die Ziele vor dem Hintergrund der aktuellen Verschlechterung der Rahmenbedingungen auf dem Finanzdienstleistungsmarkt (u.a. Provisionsdeckel) sehr ambitioniert. Er gehe vorerst von konservativeren Ergebnissen in 2021 und 2022 aus. Er erhöhe seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 0,35 (alt: 0,34) Euro; 2021e: 0,40 (alt: 0,35) Euro).Bei einem neuen Kursziel von 5,80 (alt: 5,00) Euro bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die MLP-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze MLP-Aktie:XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:5,09 EUR -3,05% (06.03.2020, 11:13)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,04 EUR -2,70% (06.03.2020, 11:00)