Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (02.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MLP SE (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Im Rahmen einer Pressemitteilung vom 29.01.2021 habe MLP das EBIT für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Dieses habe mit rund 59,0 (Vj.: 47,1) Mio. Euro deutlich über den Erwartungen gelegen (Analystenschätzung: 44,1 Mio. Euro; Marktkonsens: 42,7 Mio. Euro), welche sich an der Anfang des Jahres bekannt gegebenen Guidance (Übertreffen des oberen Ende der Bandbreite von 34 bis 42 Mio. Euro) orientiert hätten. Ursächlich für das stärker als erwartete Q4/2020-EBIT, welches um 13,5% y/y auf rund 32,0 Mio. Euro angestiegen sei, seien neben den hohen performance-abhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement auch die niedriger als vom Unternehmen erwarteten coronabedingte Belastungen in der Altersvorsorge und im Immobiliengeschäft gewesen.Die vollständigen Zahlen für das Q4/2020 sowie das Geschäftsjahr lege MLP am 25.02.2021 vor. Eine konkrete Guidance für das laufende Geschäftsjahr erwarte Lennertz im Rahmen der Zahlenbekanntgabe. Der Analyst lasse seine Erwartungen (u.a. EPS 2020e: 0,44 (alt: 0,30) Euro; DPS 2020e: unverändert 0,22 Euro; EPS 2021: unverändert 0,40 Euro; DPS 2021e: unverändert 0,25 Euro) mehrheitlich unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die MLP-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde bei 6,50 Euro belassen. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:6,20 EUR +6,35% (02.02.2021, 11:13)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:6,24 EUR +6,85% (02.02.2021, 11:21)ISIN MLP-Aktie:DE0006569908