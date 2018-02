XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:

5,49 EUR -0,54% (28.02.2018, 12:45)



Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:

5,50 EUR -1,79% (28.02.2018, 13:02)



ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP AG:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (28.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst der DR. KALLIWODA Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Finanzdienstleisters MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) auf.Q1-Q3/2017: Das operative EBIT habe im 3. Quartal um 34% über dem Vorjahreswert gelegen. Der Konzern habe einen Gesamtumsatz von 440,7 Mio. Euro erzielt, was einem Wachstum von +5% y-o-y entspreche. Die Erlösquellen bestünden hauptsächlich aus Wealth Management und Immobilienmaklerleistungen, die deutlich über dem Vorjahr lägen. Gewinne seien jedoch auch in der Nichtlebensversicherung und im Bereich Kredite und Hypotheken verbucht worden. Als ein wichtiger Frühindikator für die weitere Geschäftsentwicklung habe sich auch die Neukundenakquise verbessert. Der Nettogewinn steige von 9,6 Mio. Euro auf 11,1 Mio. Euro. Die Neukundengewinnung sei um 7 Prozent gestiegen - rund 15 Prozent der Neukunden seien online akquiriert worden.Das von FERI TRUST (Luxembourg) S.A. verwaltete Fondsvolumen habe 2016 ein Volumen von EUR 6,81 Mrd. FERI Trust (Luxembourg) S.A. sei eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von FERI und damit der MLP SE. Die Gelder kämen von Heidelberger Leben (HLE). Im Jahr 2011 habe dieser Wert noch bei 3,49 Milliarden Euro gelegen. Diese Assets seien in den letzten Jahrzehnten vor allem von Akademikern durch altersgerechte Lösungen über MLP-Verkäufe geschaffen worden. Diese altersgebundenen Lebensversicherungsverträge würden heute zu Heidelberger Leben bzw. zu Iridium gehören. Es seien keine neuen Verträge mehr geschaffen worden, aber die Aktien würden nur durch die Vertragsdynamik und nicht durch neue Verträge verwaltet und unterstützt. FERI Trust Luxembourg S.A. trage wesentlich zum MLP-Konzerngewinn bei, stelle aber auch ein Pauschalrisiko dar.DOMCURA sei ein weiterer wichtiger Bestandteil des MLP-Konzernergebnisses. Im vergangenen Jahr sei das EBIT von DOMCURA mit 3.015 Mio. Euro positiv gewesen, während im Jahr 2015 ein Verlust von -1.839 EUR verzeichnet worden sei. Nach neun Monaten 2017 habe das EBIT ein hohes Niveau von 7,5 Mio. Euro erreicht.MLP Finanzdienstleistungen: Im Hinblick auf die prognostizierte Wertentwicklung der Altersvorsorge gehe Dr. Kalliwoda von Vorbehalten hinsichtlich des Abschlusses langfristiger Altersvorsorgeregelungen für den Markt aus. Dies sei vor allem auf die Niedrigzinsphase zurückzuführen.Mit seinen Finanzprojektionen und der 12M-EFV-Bewertung nimmt Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst der DR. KALLIWODA Research, die MLP-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Votum "hold" und einem Kursziel von 5,74 Euro in die Bewertung auf. (Analyse vom 26.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MLP-Aktie: