Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) unter die Lupe.MGM Resorts sei in Q3 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und habe damit die Erwartungen der Analysten geschlagen. Der US-Hotel-und Casino-Betreiber habe dabei von einer Aufhebung der Corona-Einschränkungen und einer gestiegenen Zunahme des Reiseverkehrs profitiert. Und noch eine gute News schiebe die Aktie an.MGM Resorts habe im Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von drei Cent je Aktie erreicht. Vor Jahresfrist hätten noch 1,08 Dollar Miese zu Buche gestanden. Analysten hätten keinen Gewinn im abgelaufenen Quartal erwartet und im Schnitt mit drei Cent Verlust je Anteilschein gerechnet.Genauso hätten die Erlöse die Markterwartungen übertroffen. Während die Experten diese Kennziffer mit 2,41 Mrd. Dollar taxiert hätten, habe der Hotel-und Casino-Experte Einnahmen von 2,7 Mrd. Dollar ausgewiesen - das sei ein Anstieg von 140 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das sei auch deshalb bemerkenswert, da die China-Erlöse 66 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau gelegen hätten. Das Geschäft im Reich der Mitte mache rund zehn Prozent der Gesamt-Umsätze aus.DER AKTIONÄR sehe MGM Resorts überaus positiv. Neben den starken Q3-Zahlen gehe das US-Unternehmen mit dem Verkauf von kostenintensiven Bestands-Immobilien den richtigen Weg. Dazu verstärke es seine Online-Aktivitäten. Und virtuelles Glücksspiel dürfte zunehmend an Bedeutung gewinnen.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt unbedingt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die MGM Resorts-Aktie werde bei 50,00 Euro gesehen. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link