NYSE-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

41,97 USD +2,27% (02.05.2022, 22:00)



ISIN MGM Resorts-Aktie:

US5529531015



WKN MGM Resorts-Aktie:

880883



Ticker-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGG



NYSE-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGM



Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) unter die Lupe.MGM Resorts habe gestern Abend glänzende Zahlen vorgelegt. Der US-Hotel-Casino-Betreiber habe sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis die Markterwartungen deutlich übertroffen. Dabei sei v.a. die Rückkehr in die Gewinnzone bemerkenswert. Folgerichtig würden nun auch die Analysten mit nach oben angepassten Kurszielen auf den Plan treten.Mit den Q1-Zahlen habe MGM Resorts die Markterwartungen übertroffen. Zudem dürfte der wieder anziehende internationalen Reiseverkehr der Aktie weiteren Rückenwind geben. Wer investiert sei, bleibe dabei. Das Kursziel des Aktionärs laute 50 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:39,945 EUR +2,55% (03.05.2022, 22:26)