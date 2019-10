Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

14,55 EUR -0,34% (14.10.2019, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

14,54 EUR -0,41% (14.10.2019, 10:44)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (14.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO habe am Freitag (11.10.) mit der Wumei Technology Group (Wumei) eine strategische Partnerschaft vereinbart. Diese sehe vor, dass METRO seine Mehrheitsbeteiligung (90%-Anteil) an der METRO China (Umsatz 2017/18: 2,7 Mrd. Euro; 97 Großmärkte) an Wumei verkaufe. Im Gegenzug erhalte METRO eine Beteiligung von 20% am daraus resultierenden Joint Venture (JV) mit Wumei. Zudem erwarte METRO nach dem Abschluss des Deals (für Q2 2019/20 (31.03.) erwartet) einen Nettomittelzufluss von mehr als 1 Mrd. Euro, was Lusebrink angesichts der relativ unkomfortablen Bilanzsituation von METRO (u.a. Eigenkapitalquote zum 30.06.2019: 18,1%) für wichtig erachte.Der Analyst erachte die Vereinbarung mit Wumei für positiv. Durch den Nettomittelzufluss würden sich für METRO deutlich größere finanzielle Möglichkeiten ergeben, das Großhandelsgeschäft in Europa durch Übernahmen zu stärken. Zudem passe sie gut zur Unternehmensstrategie, sich noch stärker auf die Kernkundengruppen HoReCa und Trader zu fokussieren (METRO China sei v.a. auf Endkunden ausgerichtet gewesen). Darüber hinaus profitiere METRO durch das JV mit Wumei weiterhin vom starken Wachstum des chinesischen Marktes und von den strategischen Möglichkeiten bei der Warenbeschaffung. Des Weiteren habe METRO-CEO Koch gegenüber der WAZ einen zügigen Abschluss des Verkaufs der SB-Warenhauskette Real an den Immobilien-Investor Redos, den das Bundeskartellamt bereits grundsätzlich erlaubt habe, angekündigt.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die METRO-Stammaktie. Das Kursziel werde von 14,80 Euro auf 15,40 Euro erhöht. (Analyse vom 14.10.2019)Börsenplätze METRO-Aktie: