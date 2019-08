Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (12.08.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Die EP Global Commerce (EPGC) sei mit ihrer Übernahmeofferte für die METRO AG (16,00 Euro je Stammaktie bzw. 13,80 Euro je Vorzugsaktie) deutlich gescheitert. So seien der EPGC nach eigenen Angaben bis zum Ende der Annahmefrist (07.08.) rund 24,2% der Stammaktien und 4,4% der Vorzugsaktien angedient worden (EPGC komme damit auf rund 41,7% der METRO-Stammaktien), was unterhalb der Mindestannahmeschwelle von 67,5% liege. Das Scheitern der Übernahme stelle nach Meinung des Analysten keine Überraschung dar, nachdem die Großaktionäre Meridian Stiftung und Beisheim Holding (Aktienanteil insgesamt: 20,6%) sowie das METRO-Management die Übernahmeofferte abgelehnt hätten.Damit rücke nach Erachten des Analysten wieder die fundamentale Situation bei METRO in den Fokus. Für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) würden nach Unternehmensangaben noch zwei wichtige Entscheidungen erwartet. So würden aktuell Exklusivverhandlungen mit einem vom Einzelhandelsinvestor Redos geführten Konsortium über den Verkauf von Real geführt (Entscheidung im September). Auch bei der Partnersuche für das China-Geschäft werde mit einer Entscheidung bis zum Ende des Geschäftsjahres gerechnet. Aus beiden Deals erwarte METRO einen Nettoerlös von mehr als 1 Mrd. Euro. EPGC habe angekündigt, diese Transaktionen abzuwarten und dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: