Seit der Abspaltung der Elektronik-Märkte Media-Markt und Saturn in die eigene Gesellschaft CECONOMY versuche METRO das verbliebene Handelsgeschäft auf eine stabile Basis zu stellen. Das sei bislang nicht gelungen. Sollte der Versuch scheitern, METRO wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zu bringen, könnte Großaktionär Kretinsky einen zweiten Versuch zur Übernahme der Macht starten. Und dann mit seinem Angebot vielleicht auf mehr Gegenliebe bei anderen Aktionären stoßen.



Anleger sollten dem Treiben von der Seitenlinie aus zuschauen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Auch charttechnisch sehe METRO alles andere als gut aus. (Analyse vom 11.02.2020)



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (11.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Schicksal der Real-Supermärkte sei besiegelt. Der im MDAX notierte Handelskonzern METRO verkaufe die Kette an ein Konsortium um den Finanzinvestor SCP und den Immobilieninvestor X-Bricks. Lediglich einzelne offene Punkte seien noch in Verhandlung. Der Supermarktkette mit 277 Real-Märkten und seinen rund 34.000 Beschäftigten drohe die Zerschlagung. Auch an der Börse sei man not amused."Die Unterzeichnung des Unternehmens-Kaufvertrags soll in den kommenden Tagen erfolgen", heiße es in einem Brief von METRO-Chef Olaf Koch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Real.Nach dem Verkauf werde die Supermarktkette mit 277 Märkten und rund 34.000 Beschäftigen wohl zerschlagen. Zwar würden die Käufer einen "Kern von mindestens 50 Real-Märkten" für mindestens 24 Monate weiter betreiben wollen, wie Koch schreibe. Der größte Teil der Filialen solle jedoch an andere Händler wie Edeka oder Kaufland verkauft werden. "Die neuen Betreiber werden verpflichtet, die Real-Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen", habe Koch in seinem Brief versprochen.Einer Reihe von Standorten ohne überzeugende wirtschaftliche Perspektive drohe allerdings die Schließung. Die Käufer seien aber davon ausgegangen, "dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 liegen wird", habe Koch geschrieben. Wo es betriebsbedingte Kündigungen geben werde, solle Koch zufolge eine bereits Ende vergangenen Jahres abgeschlossene Betriebsvereinbarung soziale Härten mildern. Sie sehe nach früheren Angaben des Betriebsrats Abfindungen von maximal 12 bis 14 Monatsgehältern vor.Die weitgehend ausgehandelte Vereinbarung zwischen der METRO und dem Konsortium sehe nach Angaben des Handelsriesen eine Veräußerung von Real als Ganzes zu einem Unternehmenswert von etwa einer Milliarde Euro vor. METRO erwarte einen Nettomittelzufluss von etwa 300 Millionen Euro. Das seien rund 200 Millionen Euro weniger, als noch vor einigen Monaten erhofft. Zusammen mit dem Erlös aus dem Verkauf des Mehrheitsanteils am chinesischen METRO-Geschäft erwarte der Konzern weiterhin mehr als 1,5 Milliarden Euro Nettomittelzuflüsse nach sämtlichen Transaktionskosten.Koch habe betont, die METRO habe in den letzten Jahren "unzählige Bemühungen unternommen", um das Geschäftsmodell von Real auf neue Beine zu stellen. Doch sei es nicht gelungen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Supermarktkette zu verbessern. Real könne deshalb in der heutigen Form nicht fortgeführt werden.Die Supermarktkette sei zuletzt das Sorgenkind bei dem Düsseldorfer Handelsriesen gewesen und habe im Geschäftsjahr 2018/19 für tiefrote Zahlen bei der METRO gesorgt. Die METRO habe bereits 2018 angekündigt, die Supermarktkette abgeben zu wollen, um sich ganz auf das Großhandelsgeschäft mit Gastronomen und kleinen Händlern konzentrieren zu können. Doch habe sich der Verkaufsprozess als deutlich schwieriger erwiesen als erwartet. Mit großen Hoffnungen begonnene, exklusive Verhandlungen mit dem Immobilien-Investor Redos seien gescheitert.Die nächste Hauptversammlung des Handelsriesen stehe am 14. Februar an. Da könnte es nochmals spannend werden, da die Gründeraktionäre von METRO ihre Beteiligungen an der Gesellschaft im Januar zu einer faktischen Sperrminorität ausgebaut hätten. Zusammen hätten sie nun über etwa 23,06 Prozent der METRO-Stammaktien verfügt.Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky habe Anfang November 2019 nach seinem gescheiterten Übernahmeversuch mit seiner Investmentgesellschaft EPGC weitere Anteile von der Familiengesellschaft Haniel übernommen und sei damit zum größten METRO-Aktionär aufgestiegen. Insgesamt halte er seitdem etwa 29,99 Prozent der Anteile. Er habe noch immer die Option, die restlichen Haniel-Anteile zu erwerben. Allerdings wäre dann ein Pflichtangebot für die übrigen Aktionäre fällig.