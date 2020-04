Börsenplätze METRO-Aktie:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. EUR. Im Oktober 2019 hat die METRO AG einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von METRO China unterzeichnet. (08.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO habe nach eigenen Angaben in H1 2019/20 (31.03.) bei der operativen Entwicklung im Rahmen des Prognosekorridors für das Geschäftsjahr 2019/20 gelegen (30.09.: u.a. Anstieg des Konzernumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes (fortgeführtes Geschäft; währungsbereinigt und ohne Portfoliomaßnahmen): +1,5% bis +3,0% y/y). Zu Beginn der Covid-19-Krise habe METRO den Umsatzeinbruch (-75% y/y) im HoReCa-Geschäft noch durch eine höhere Nachfrage anderer Kundengruppen kompensieren können, was nachfolgend durch die temporären Schließungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie nicht mehr möglich gewesen sei. Angesichts der mangelnden Visibilität bzgl. der Dauer der staatlichen Restriktionen habe METRO den Ausblick für 2019/20 zurückgenommen und verzichte auf einen neuen Ausblick.Darüber hinaus seien weitere Maßnahmen eingeleitet worden (u.a. Aussetzung der nicht zwingend notwendigen Investitionen, Optimierung der Verwaltungsfunktionen, temporäre Öffnung der METRO Märkte für Endkunden, Kurzarbeit). METRO rechne bei den derzeitigen staatlichen Restriktionen mit einem monatlichen Umsatzverlust von ca. 500 Mio. Euro. Die Liquidität sehe METRO als nachhaltig gesichert an (u.a. liquide Mittel zum 31.12.2019: 681 Mio. Euro; erwarteter Nettomittelzufluss von über 1,5 Mrd. Euro aus dem Verkauf des China-Geschäfts und von Real bis Ende Juni), was Lusebrink für plausibel halte.Der Analyst reduziere seine Prognosen für 2019/20 (EPS: 2,54 (alt: 3,06) Euro; DPS: 0,30 (alt: 0,70) Euro) und für 2020/21 (EPS: 0,63 (alt: 1,05) Euro; DPS: 0,50 (alt: 0,70) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link